서인국이 팬미팅 투어를 성공적으로 마쳤다./사진제공=스토리제이

서인국이 팬미팅 투어를 성공적으로 마쳤다./사진제공=스토리제이

서인국(38)이 팬미팅 투어를 성공적으로 마쳤다.그는 지난달 공개된 넷플릭스 '월간남친'에서 주인공으로 활약하며 지수와 핑크빛 호흡을 맞췄다. 해당 작품은 서강준의 특별 출연으로 화제를 모은 가운데, 서인국 역시 주연으로서 극의 중심을 안정적으로 끌었다는 호평을 받았다. 최근 진행된 팬미팅에서 서인국은 한층 슬림해진 외모로 나타나 이목을 집중시켰다.10일, 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 지난 3월 24일 멕시코로 시작해 칠레, 브라질 공연으로 구성된 2026 서인국 팬미팅 투어 'TWO SIDES' PHASE 1의 성료 소식과 함께 팬미팅 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 서인국은 머리 위로 커다란 하트를 그리며 활짝 웃고 있어 눈길을 끈다. 또한 그의 등 뒤로 수많은 팬이 서인국과 같은 포즈를 취해 훈훈한 장면을 연출하기도. 이어지는 사진 속 서인국은 하트라이더에게 선물을 증정하기 위해 추첨하고 노래에 집중하거나 관객과 소통하는 등 다양한 모습들을 선보여 이번 팬미팅이 얼마나 알찬 시간이었는지를 가늠하게 한다.팬미팅 'TWO SIDES'는 서인국의 두 가지 모습과 양면을 표현, 배우 서인국과 가수 서인국 또는 무대 위 서인국과 무대 아래의 서인국, 각각의 매력을 보여주고자 기획되었으며, 한결같이 사랑을 보내주시는 글로벌 팬들과 보다 더 가까운 소통을 위해 준비되었다.서인국은 팬미팅을 통해 지난 3월 6일 오픈 이후 열렬한 사랑을 받는 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에 대한 비하인드를 공개, 팬들의 호응을 이끌었고 다수의 히트곡은 물론 카카오웹툰 '말단 후궁의 딸로 태어났습니다'의 OST인 '기도'를 처음으로 가창, 공연 분위기를 한껏 고조시켰다. 그뿐만 아니라 서인국은 유행하고 있는 챌린지에 도전, 작품에서는 볼 수 없었던 색다른 모습을 보여주기도.서인국은 드라마와 예능, 음악까지 다방면으로 활약 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr