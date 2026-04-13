가수 화사가 MBC의 대표 어린이 프로그램 의 인기 코너 을 찾았다./사진제공=MBC

가수 화사가 MBC의 대표 어린이 프로그램 의 인기 코너 을 찾았다./사진제공=MBC

2023년 공연음란죄 관련해 혐의없음을 처분받았다고 알려진 가수 화사가 MBC의 대표 어린이 프로그램 <뽀뽀뽀 좋아좋아>의 인기 코너 <마음약국>을 찾았다. 13일 방송 예정인 이번 촬영에서 화사는 화려한 무대 위 카리스마를 잠시 내려놓고 '내 안에 들어있는 어린이'를 꺼내 아이들과 눈높이를 맞추는 특별한 시간을 가졌다.이날 화사는 뽀미언니, 뽀식이 삼촌, 아이들과 함께 동화책을 읽고 노래를 부르고, 놀이터에서 '무궁화꽃이 피었습니다'를 하며 실제 어린이처럼 신나게 놀았다. <마음약국>의 취지에 맞게, 아이들의 순수한 마음을 통해, 어른이 되었지만, 여전히 그 안에 담겨있는 어린이를 꺼내 만나는 의미 있는 시간이었다. 화사가 아이들과 함께 어우러져 어린이처럼 신나게 노는 모습은 현장 스태프들의 마음까지 훈훈하게 했다.촬영을 마친 화사는 "어렸을 때부터 보고 자라며 잘 알았던 '뽀뽀뽀'에 직접 출연하게 되어 감회가 무척 새롭다"며 남다른 소회를 밝혔다. 이어 "아이들과 함께 촬영하면서 밝고 순수한 에너지를 듬뿍 받아 간다. 시청자분들께도 이 활기찬 에너지가 전달되길 바란다"고 소감을 전했다.화사의 밝은 매력과 아이들과 사랑스러운 케미스트리가 돋보이는 MBC <뽀뽀뽀 좋아좋아-마음약국>은 13일(월) 방송을 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr