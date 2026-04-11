'우리동네 야구대장'에서 유소년 팀 감독을 맡은 김나박이 / 사진제공=KBS

'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 야구선수 이대호 / 사진제공=KBS

'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 프로야구 선수 나지완 / 사진제공=KBS

'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 야구선수 박용택 / 사진제공=KBS

'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 야구선수 김태균 / 사진제공=KBS

'우리동네 야구대장' 출연진과 이정욱 PD / 사진제공=KBS

전 프로야구 선수 김태균, 나지완, 박용택, 이대호(이하 '김나박이')가 '우리동네 야구대장'에서 유소년 야구팀 감독을 맡았다. KBS '날아라 슛돌이'와 비슷한 포맷을 띄고 있는 '우리동네 야구대장'이 제2의 이강인을 배출할 수 있을지 관심이 쏠린다.지난 10일 KBS2 예능 '우리동네 야구대장' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 박용택, 이대호, 김태균, 나지완 감독, 이정욱 PD가 참석했다.'우리동네 야구대장'은 KBO 레전드가 각자 출신 구단의 연고지에서 U-10 유소년 선수들을 직접 선발해 팀을 꾸리고 실제 리그전을 치르는 프로그램이다. 박용택·이대호·김태균·나지완이 야구 꿈나무들과 함께하는 스카우터이자 사령탑으로 변신, 감독 데뷔에 나선다.부산 리틀 자이언츠팀의 감독을 맡은 이대호는 "'우리동네 야구부장' 섭외 전화를 받고 너무 행복했다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "유소년 선수들을 가르칠 기회를 주셔서 영광이고 자이언츠 로고 유니폼을 입을 수 있어 행복하다. 아이들의 성장에 도움이 되고 싶은 마음에 감독 제안을 받아들이게 됐다"고 말했다.감독으로서 느낀 점에 대해 이대호는 "내 유소년 시절과는 확실히 달라진 것 같다"라며 "일단 아이들이 코치, 감독님을 무서워하지 않는다, 늘 밝은 모습인 게 너무 좋고 (선수들이) 한주 한주 실력이 늘어 뿌듯하기도 하다"고 밝혔다.지난달 이대호의 아들인 이예승 군이 '우리동네 야구대장' 트라이아웃에 참여했다는 소식이 알려졌다. 이에 대해 이대호는 "맞다. 트라이아웃에 참여했다. (아들이 아닌) 초등학교 4학년 선수로서 지켜봤다. 아들이기 때문에 좀 더 잘해야 뽑을 수 있다는 생각으로 더 냉정하게 지켜봤다"고 설명했다.나지완은 광주 리틀 타이거즈팀의 사령탑으로 활약한다. 나지완은 "기본기를 제일 중요하게 봤다. 캐치볼부터 뛰는 모습을 하나하나 보면서 테스트를 진행했다"라며 선수 선발 기준을 공개했다. 이어 그는 "기본기는 리틀 타이거즈팀이 가장 압도적이라고 생각한다. '야구는 역시 광주'라는 생각이 들었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.서울 리틀 트윈스팀을 이끄는 박용택은 "옛날부터 이런 내용의 프로그램이 있으면 좋겠다고 생각했다. '우리동네 야구대장'을 통해 좋은 환경에서 야구를 시작하는 친구들이 많이 늘었으면 좋겠다"고 했다. 그러면서 "예전에 '날아라 슛돌이'에서 이강인 선수가 나오지 않았나. '우리동네 야구대장'에서도 제2의 이강인이 나왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.김태균은 충청 리틀 이글스팀의 감독을 맡았다. 김태균은 "은퇴하고 나서 유소년 야구 저변 확대에 관심이 많았는데 KBS에서 좋은 프로그램을 만들어주셨다. 동참할 수 있게 되어 감사하다"고 말했다. 이어 그는 "어린 선수들이 잘해서 프로야구의 뿌리가 됐으면 좋겠다. 프로야구 발전에 보탬이 되고 싶다"고 털어놨다.연출을 맡은 이정욱 PD는 "프로야구 개막과 더불어 우리 프로그램도 함께 시작하게 되었다. 좋은 기회에 좋은 프로그램을 선물할 수 있을 것 같아 기대도 되고 걱정도 된다"고 말했다.프로그램의 관전포인트를 묻자 이 PD는 "귀엽고 순수한 아이들"이라고 답했다. 그는 "아이들이기 때문에 감정표현이 자유롭다. 분할 때나 혼날 때는 울고, 기분이 좋으면 웃는다. 시청자분들께서 그런 것들을 보고 같이 몰입할 수 있을 것"이라고 자신했다.'우리동네 야구대장'은 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr