'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 프로야구 선수 나지완 / 사진제공=KBS

서울 출신 전 프로야구 선수 나지완이 "야구는 역시 광주"라고 말해 웃음을 자아냈다.지난 10일 KBS2 예능 '우리동네 야구대장' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 박용택, 이대호, 김태균, 나지완 감독, 이정욱 PD가 참석했다.'우리동네 야구대장'은 KBO 레전드가 각자 출신 구단의 연고지에서 U-10 유소년 선수들을 직접 선발해 팀을 꾸리고 실제 리그전을 치르는 프로그램이다. 박용택·이대호·김태균·나지완이 야구 꿈나무들과 함께하는 스카우터이자 사령탑으로 변신, 감독 데뷔에 나선다.어떤 기준으로 선수를 선발했냐는 질문에 나지완은 "기본기를 제일 중요하게 봤다"라며 "캐치볼부터 뛰는 모습을 하나하나 보면서 테스트를 진행했다"고 답했다. 이어 그는 "기본기는 리틀 타이거즈팀이 가장 압도적이라고 생각한다. '야구는 역시 광주'라는 생각이 들었다"라며 웃었다.또 나지완은 "(프로그램을 찍으며) '확실히 대한민국 야구가 많이 발전했구나'라는 생각이 들었다"라며 "아이들이 울면서도 (야구를) 하겠다는 의지가 강하더라, 이런 모습들을 보면서 내가 어렸을 때와는 많이 바뀌었다는 걸 느꼈다"고 말했다.'우리동네 야구대장'은 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr