정이주가 흰엔터와 전속계약을 체결했다./사진제공=흰엔터테인먼트

정이주가 흰엔터와 전속계약을 체결했다./사진제공=흰엔터테인먼트

'소년심판'에서 염혜란 딸로 데뷔한 배우 정이주가 흰엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.10일 흰엔터테인먼트는 "유니크한 매력과 탄탄한 연기력을 지닌 배우 정이주와 함께하게 됐다. 정이주가 지닌 무궁무진한 가능성을 아낌없이 펼칠 수 있도록 지원할 것"이라며 정이주와의 동행 소식을 전했다.2022년 넷플릭스 시리즈 '소년심판'으로 강렬한 인상을 남기며 연기 활동을 시작한 정이주는 같은 해 디즈니+ '형사록', SBS '트롤리'를 통해 활약을 이어가며 미래가 기대되는 신예 배우로서의 존재감을 드러냈다. 이후 영화 '지옥만세'에서 주인공 '채린' 역을 맡아 의뭉스럽고 복잡다단한 캐릭터의 이면을 섬세한 연기로 그려내며 견고한 연기 내공을 체감케 했다. 이어 JTBC '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들', TV CHOSUN '컨피던스맨 KR'에서 연이어 하나의 에피소드를 힘 있게 이끌었다.정이주는 전속계약 체결과 함께 영화 '바위' 출연 확정 소식을 전했다. '바위'는 '청하면 들어준다'는 깊은 산속 거대하고 영험한 바위의 비밀을 파헤치는 오컬트 미스터리 영화다. '파묘' 제작진과 설경구, 전종서, 서은수 등 믿고 보는 배우들이 의기투합했다. 정이주는 극 중 설경구가 연기하는 무속인 '을석'의 제자 '동주'로 분한다.한편, 정이주가 전속계약을 맺은 흰엔터테인먼트는 배우 원지안, 유선호, 정소민, 한해인이 소속되어 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr