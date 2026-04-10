'단종' 특집으로 이민우, 설민석, 정태우가 출연했다./사진제공=JTBC

‘단종’ 인연으로 모인 3인방이 형님들과 만난다.오는 11일 오후 9시 방송되는 JTBC ‘아는 형님’에는 ‘원조 단종’으로 유명한 배우 이민우와 정태우, 자타공인 역사 일타 강사 설민석이 출연한다. 이들은 단종과 관련된 역사 토크를 비롯해 어디서도 들을 수 없었던 그 시절 사극 드라마 촬영 비하인드를 대방출할 예정이다.이날 이민우는 “사극 드라마를 촬영할 때 왕 역할을 하면 잘 안 움직이고, 앉아만 있으면 돼서 좋다. 열악했던 촬영 환경에서 힘들었던 점은 음식을 먹는 연기뿐이었는데, 숟가락을 들었다가 내려놓게 된다”라며 상상치 못한 비하인드를 공개한다. 이어 정태우는 “왕은 명령만 하면 되는 데, 다른 역할은 말 타고 사방팔방 다녀야 해서 힘들다. 똑같이 한 회차 개런티를 받아도 촬영 난이도가 다르다”라며 현실적인 모습을 보여 웃음을 자아낸다.정태우는 “드라마 ‘약한영웅’에서부터 박지훈을 눈여겨봤다. 박지훈의 눈빛은 따뜻하고 슬프면서 카리스마가 있다”라고 밝힌다. 이어 이민우는 “영화 ‘왕과 사는 남자’를 촬영하며 몸과 마음 상태를 끝까지 유지하는 게 쉽지 않은데 끝까지 해냈다는 인터뷰를 보고 대단하다고 생각했다”라며 후배에 대한 따뜻한 관심을 표현한다.설민석은 “단국대학교 연극영화과 출신이고, 배우 유지태, 하지원과 학교를 같이 다녔다. 당시 배웠던 스토리텔링 비법과 메소드 연기 덕분에 지금의 설민석이 탄생했다”라며 특별한 비하인드를 전한다. 이 밖에도 2부에서는 설민석의 ‘단종 강의’가 펼쳐진다. ‘왕과 사는 남자’ 이전과 이후의 이야기, 그리고 알려지지 않았던 이야기까지 준비되어 있다고 해 기대를 모은다.조선의 왕 ‘단종’으로 뭉친 이민우, 정태우, 설민석 세 사람이 출연하는 '아는 형님'은 이날 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr