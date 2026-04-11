'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 야구선수 이대호 / 사진=텐아시아DB

'우리동네 야구대장'에 출연하는 전 야구선수 이대호 / 사진제공=KBS

전 프로야구 선수 이대호가 '우리동네 야구대장' 제작발표회에서 아들 이예승 군을 언급했다.지난 10일 KBS2 예능 '우리동네 야구대장' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 박용택, 이대호, 김태균, 나지완 감독, 이정욱 PD가 참석했다.'우리동네 야구대장'은 KBO 레전드가 각자 출신 구단의 연고지에서 U-10 유소년 선수들을 직접 선발해 팀을 꾸리고 실제 리그전을 치르는 프로그램이다. 박용택·이대호·김태균·나지완이 야구 꿈나무들과 함께하는 스카우터이자 사령탑으로 변신, 감독 데뷔에 나선다.앞서 지난달 이대호의 아들인 이예승 군이 '우리동네 야구대장' 트라이아웃에 참여했다는 소식이 알려졌다. 이에 대해 이대호는 "맞다. 트라이아웃에 참여했다. (아들이 아닌) 초등학교 4학년 선수로서 지켜봤다. 아들이기 때문에 좀 더 잘해야 뽑을 수 있다는 생각으로 더 냉정하게 지켜봤다"고 말했다.이예승 군은 뛰어난 실력으로 팀에 합류하게 됐다고. 이대호는 "다행히 실수하지 않고 다른 코치들에게 인정받아서 팀에 뽑히게 됐다. 예승이가 좋은 성적, 좋은 모습을 보여야 (아버지로서) 기분이 좋을 것 같다. 그래도 방송에서는 내색하지 않고, 집에서 칭찬하겠다"라며 웃었다.'우리동네 야구대장'은 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr