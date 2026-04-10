'40세' 김재중, 부모에게 여자 소개 시켰다…상대는 11살 연하 유튜버, "너무 예뻐" ('편스토랑')

김재중, 히밥./사진=텐아시아DB, 히밥 프로필

김재중(40)이 처음으로 집에 초대한 묘령의 여인에 부모님이 적극적인 애정 공세를 펼친다. 해당 여성은 선공개 영상에서 옆모습이 등장, 먹방 유튜버 히밥(29)인 것으로 알려졌다.10일 오후 9시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 국민효자 김재중이 처음으로 집에 여자 손님을 초대해 오붓한 식사 데이트를 한다.이날 공개되는 VCR 속 김재중은 부모님께 “오늘 여자 손님이 온다”라고 말한 뒤, 특별한 그녀를 위해 다양한 요리를 시작했다. 이에 부모님은 애써 아무렇지 않은 척했으나, 얼굴에 함박웃음을 숨기지 못했다. ‘여자 손님이 온다’는 단 한마디 말에 어머니와 아버지는 “밥 먹을 때 맛있게 잘 먹으면 합격이다”라며 자신들 마음속에 꿈꿔온 워너비 며느리 체크리스트를 털어놓으며 설렘을 감추지 못했다고.잠시 후 도착한 그녀. 김재중이 특별히 만든 한 상이 차려지고 두 사람의 오붓한 식사가 시작됐다. 그녀는 누구보다 맛있게 식사를 즐겨 정성껏 요리한 김재중을 흐뭇하게 했다. 김재중은 복스럽게 잘 먹는 그녀를 위해 부지런히 음식을 내오고 또 내왔다. 이때 이 모습을 몰래 지켜보는 뜨거운 시선이 있었으니, 바로 김재중의 부모님. 한 쌍의 미어캣처럼 숨죽이고 지켜보던 어머니와 아버지는 “잘 먹으니까 너무 예쁘다”라고 은밀히 속닥이며 행복해해 웃음을 자아냈다.그렇게 멀찍이서 그녀를 지켜보던 김재중의 부모님은 자석에 끌린 듯 어느새 옆으로 다가와 “복스럽게 먹는다”, “정말 잘 먹는다”라며 애정 공세를 시작했다. 수더분하고 솔직한 성격의 그녀와 금세 가까워진 부모님은 심층 대화를 이어갔다. 심지어 대화 도중 그녀가 “최고 수입이 한 달에 1억 찍은 적도 있다”는 사실을 밝히자 깜짝 놀라며 그녀에 대한 궁금증이 더욱 치솟았다고 해 기대를 모은다.복스러운 먹방으로 김재중 부모님의 마음을 순식간에 사로잡은 그녀의 정체는 이날 오후 9시 40분 ‘불금야구’ 중계가 끝나는 대로 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr