김희철이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'미운 우리 새끼'에서 20년 만에 운전대를 잡은 김희철 / 사진제공=SBS

그룹 슈퍼주니어의 멤버 김희철(44)이 '미운 우리 새끼'에서 20년 만에 운전대를 잡는다. 앞서 김희철은 지난해 방송에서 "교통사고를 크게 당해 장애인 등급을 받았다"고 밝힌 바 있다.오는 12일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 장롱면허 김희철을 위해 탁재훈과 허경환이 일일 운전 강사로 나서는 모습이 공개된다. 최근 진행된 '미우새' 녹화에서 김희철은 약 20년째 장롱면허라고 고백하며 자동차도 팔아버렸다고 밝혔다. 그런 김희철이 운전 연수를 받겠다고 나서 스튜디오의 관심이 집중됐다.일일 운전 강사로 나선 탁재훈, 허경환은 "운전면허증은 있냐"며 불안해한다. 과거 교통사고를 크게 당한 이후 거의 운전을 하지 않았다는 김희철은 20년 만에 운전 연수를 결심하게 된 특별한 이유를 고백한다. 예상치 못했던 이유에 스튜디오에서 지켜보던 김희철의 어머니는 깜짝 놀라 입을 다물지 못했다는 후문이다. 김희철이 20년 만에 운전에 도전하는 이유는 과연 무엇일지 궁금증을 자아낸다.탁재훈, 허경환은 김희철을 위해 특별한 운전 연수 코스를 준비한다. 하지만 김희철은 20년 전과 많이 달라진 최신 자동차 시스템에 당황한 모습을 보인다. 김희철의 엉뚱한 자동차 지식과 운전 실력에 탁재훈, 허경환은 안전벨트를 꼭 붙잡고 불안에 떨며 급기야 운전 연수 포기를 선언한다. 이에 신동엽은 "앞으로 희철이가 운전하는 차는 안 탔으면 좋겠다"고 해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.장롱면허 김희철의 좌충우돌 운전 연습기는 12일 오후 9시에 방송되는 '미우새'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr