'21세기 대군부인'이 4월 10일 디즈니+에서 공개된다. 사진은 주인공 아이유. / 사진제공=디즈니+

'21세기 대군부인' 아이유, 변우석이 '대군부부 케미'를 선보인다. / 사진제공=디즈니+

'21세기 대군부인'은 입헌군주제 대한민국이라는 설정이다. / 사진제공=디즈니+

아이유, 변우석이 '21세기 대군부인'의 의상 제작 과정에 참여했다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+에서 오늘(10일) '21세기 대군부인'이 베일을 벗는다. 아이유와 변우석의 만남으로 기대를 모은 가운데, 시청자들의 기대감을 한층 끌어올릴 관전 포인트를 짚어봤다. 10년 만에 다시 만난 두 사람의 연기 호흡부터 직접 제작에 참여한 의상까지, 다채로운 볼거리로 기대를 모은다.◆ 10년 만에 제대로 만난 아이유♥변우석, 대군부부 케미첫 번째 관전 포인트는 아이유와 변우석의 만남이다. 약 10년 만에 다시 호흡을 맞추는 두 배우는 캐스팅 소식만으로도 전 세계 팬들의 관심을 이끌어냈다. 이들은 각각 미모와 능력, 재력까지 모두 갖췄지만 평민 출신이라는 신분의 장벽에 부딪히는 캐슬뷰티 대표 성희주(아이유 분)와 차남으로 태어나 왕실에서 차별과 경계를 받고 있는 이안대군(변우석 분)을 맡아 섬세한 열연으로 캐릭터의 매력을 100% 살릴 예정이다.여기에 두 인물이 계약 결혼으로 얽히며 펼쳐질 현대판 왕실 로맨스는 색다른 재미를 예고한다. 앞서 공개된 포스터와 예고편에서는 서로 다른 세계에 살던 두 인물이 점차 가까워지는 관계 변화를 암시하며 기대를 높였다. 냉철한 승부사 성희주와 절제된 감정 속에서 흔들리기 시작하는 이안대군이 만들어낼 드라마틱한 서사, 그리고 부부로 얽히며 형성되는 긴장감과 설렘의 케미스트리가 핵심 관전 포인트다.두 배우의 호흡은 공개 전부터 화제를 모으고 있다. 지난 1일 디즈니+ 공식 채널을 통해 공개된 '아이컨택 챌린지' 쇼츠 영상은 조회수 130만 회를 돌파했다. 또한 "아이컨택 하는 내내 웃참하는 이 커플 보기만 해도 사람 흐뭇하게 만드는 웃수저임", "대군부부 너무 잘 어울려", "꺄악 벌써부터 설렌다", "희주완 심쿵사", "대군쀼 케미 기대된다", "저도 같이 웃게 되네요 너무 귀여운 성희주 이완" 등 예비 시청자들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.◆ 왕실이 남아 있는 21세기 입헌군주제 대한민국두 번째 관전 포인트는 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 독특한 세계관이다. 왕실이 존재하는 현대 사회를 배경으로 다양한 계층의 인물들이 등장하며 기존 로맨스와는 차별화된 이야기 구조를 완성할 예정이다. 계약 결혼을 계획하게 되는 성희주와 이안대군을 중심으로 정계와 왕실을 좌지우지하는 국무총리 민정우(노상현 분)와 어린 아들과 자신의 운명을 지켜야 하는 대비 윤이랑(공승연 분) 등 각기 다른 신분과 이해관계를 지닌 인물들이 얽히며 극의 긴장감을 더한다. 왕실, 정치, 재벌이라는 서로 다른 세계가 교차하며 만들어내는 예측 불가한 전개는 '21세기 대군부인'만의 차별화된 재미를 선사하며 시청자 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다. 해외 팬들 역시 "'21세기 대군부인'은 확실히 다른 K-드라마랑 다른 재미를 보여줄 것 같다", "대한민국 왕실의 이야기라니 너무 흥미로워" 등 기존 K-드라마와 차별화되는 콘셉트에 기대감을 드러내고 있다.◆ 아이유♥변우석이 직접 참여한 의상부터 초호화 OST 라인업까지마지막 관전 포인트는 '21세기 대군부인'만의 감각적인 비주얼과 명품 OST다. 전통 궁궐과 현대적인 공간, 한복과 슈트가 공존하는 미장센은 입헌군주제라는 설정의 매력을 극대화하며 아이코닉한 비주얼을 완성한다.특히 배우들이 캐릭터의 개성을 녹여내기 위해 직접 의상에 참여했다고 한다. 먼저 아이유는 성희주의 캐릭터를 섬세하게 분석해 강렬함과 우아함이 공존하는 다양한 색감의 슈트 스타일링으로 CEO의 존재감을 드러낸다. 동시에 과감한 색감, 가벼운 원피스, 청바지와 빨간 운동화 등 TPO를 벗어난 스타일링을 통해 극 중 시선을 사로잡는 포인트를 완성했다. 생활한복을 입고 신부 수업 중인 아이유의 모습도 눈길을 끈다.변우석은 이안대군의 캐릭터 스타일링 콘셉트 단계부터 드라마의 서사를 반영해 의상 제작에 직접 참여했으며, 세세한 의견까지 더해 왕자 비주얼을 완성시켰다. 그 결과 셔츠와 재킷 등 서양식 실루엣에 비단 소재와 옷고름, 동정 등 전통 요소를 더해 우아하면서도 고풍스러운 매력을 구현했다. 이처럼 디테일까지 설계된 스타일링은 '워너비 대군 부부'의 탄생을 예고하며 매회 새로운 패션 볼거리를 기대하게 만든다.여기에 초호화 OST 라인업도 기대를 더한다. 라이즈, 보이넥스트도어, 비비, 샘킴, 소수빈, 우즈, 한로로 등 국내 아티스트 11팀이 참여해 다채로운 감성의 음악을 선보일 예정이다. 감정선을 더욱 풍부하게 채울 OST와 함께 완성될 장면들은 작품의 몰입도를 한층 높이며 시청자들에게 깊은 여운을 선사할 것으로 기대된다.K-로맨스의 새로운 지평을 열 작품으로 주목받고 있는 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 평민이라 짜증스러운 여자 성희주와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없어 슬픈 남자 이안대군의 운명 개척 신분 타파 로맨스. 오늘(10)부터 디즈니+에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr