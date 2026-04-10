'구기동 프렌즈'에 출연하는 장도연과 안재현 / 사진=텐아시아DB

'구기동 프렌즈'에서 동거를 시작한 6명의 출연진 / 사진제공=tvN

'구기동 프렌즈' 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진 동거를 시작했다.10일 방송되는 tvN '구기동 프렌즈'는 혼자인 건 좋지만 외로운 건 싫은 요즘 어른들의 시류와 느슨한 연대를 추구하는 시대적 흐름을 담아낸 관찰 리얼리티다.1회에서는 혼자가 익숙했던 동사친(동거하는 사람 친구)들이 설렘과 긴장을 안고 구기동 하우스에 입성해 각자의 닉네임과 스타일 등이 적힌 입주 카드를 통해 서로를 알아간다. 특히 최다니엘이 자신의 부족한 능력을 밝히며 예를 들던 중 거침없는 발언으로 장도연을 자극한다고 해 흥미를 유발한다.갑작스러운 최다니엘의 저격에 빵 터진 장도연은 "싸움을 잘하냐고 물어봤던가?"라며 힘껏 주먹을 쥐고 유쾌하게 응수한다. 이어 열을 식히기 위해 겉옷을 탈의하더니 "말 가리지 마 이제. 나도 너에게 말 안 가릴 테니까"라고 말해 폭소를 자아낸다.그런가 하면 동사친들은 식구가 6명이 된 만큼 장도 같이 보러 가고, 혼자 가기 부담스러웠던 창고형 마트에서 식재료도 대량으로 구입한다. 이후 함께 식탁에 둘러앉아 시끌벅적한 분위기 속에 식사하는 등 혼자일 때와는 180도 달라진 일상을 즐길 예정이다.한편 입주 첫날 저녁 식사를 담당하게 된 장근석은 아시아 프린스 표 스페셜 디너 코스로 뛰어난 요리 실력을 발휘한다. 장근석이 거침없는 칼질과 섬세한 플레이팅으로 다채로운 한 상을 완성한 가운데 음식을 맛본 장도연, 이다희, 최다니엘, 안재현, 경수진은 어떤 반응을 보였을지 궁금해진다.'구기동 프렌즈'는 이날 오후 8시 35분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr