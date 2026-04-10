사진=그룹 키스오브라이프 나띠 SNS

사진=그룹 키스오브라이프 나띠 SNS

그룹 키스오브라이프(Kiss of Life) 멤버 나띠가 개성 있는 스타일이 담긴 사진을 공개했다.나띠는 지난 8일 개인 SNS에 야외 서킷과 차량을 배경으로 촬영한 사진 여러 장을 게시했다. 사진 속 나띠는 카무플라주 패턴의 퍼 자켓과 네온 컬러 레이스가 가미된 짧은 바지를 착용해 독특한 분위기를 자아냈다. 여기에 반짝이는 소재의 시퀸 톱을 겹쳐 입어 활동적인 이미지를 강조했다.특히 부피감이 있는 디자인의 어그 부츠를 신었음에도 가느다란 체형이 대비를 이루며 눈길을 끌었다.한편, 나띠가 속한 키스오브라이프는 지난 6일 새 싱글 'Who is she'를 발표하고 활동을 시작했다. 신곡 'Who is she'는 2000년대 댄스 팝 장르를 현대적인 사운드로 재구성한 곡이다. 멤버 간의 호흡을 강조한 안무와 연출로 리스너들의 호응을 얻고 있다. 성적 지표에서도 성과가 나타났다. 'Who is she' 뮤직비디오는 공개 이틀 만에 유튜브 조회수 1600만 회를 넘어섰다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr