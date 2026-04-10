프로젝트 그룹 아이오아이가 5월 컴백을 앞두고 히트곡 'Pick Me'(픽미)를 선보이고 있다. / 사진=아이오아이 공식 SNS

프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I·임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)가 단체로 10년 전을 회상했다.지난 9일 아이오아이 측은 공식 인스타그램에 "Back to 2016. 아이오아이 콘서트 올래 말래"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 멤버들이 모여 '픽미(Pick Me)' 안무 보여주고 있는 모습. 멤버들은 핑크색 상의와 블랙 숏팬츠를 당시와 동일하게 맞춰 입고 여전한 군무를 선보였다.'픽미' 무대가 재현되자 팬들은 "그때 그 감성 그대로다", "눈물 난다", "10년 동안 다들 관리 잘했다" 등의 반응을 보였다.한편, 아이오아이는 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101'로 2016년 결성됐다. 히트곡 '너무너무너무', '드림 걸스(Dream Girls)' 등을 발표한 후 활동을 종료했다.아이오아이는 5월 컴백을 앞두고 재킷 및 뮤직비디오 촬영을 모두 마쳤다. 다만, 강미나, 주결경은 예정된 스케줄을 이유로 불참한다. 다음달 29일부터 31일까지 잠실실내체육관에서 열리는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr