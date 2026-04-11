'놀면 뭐하니?'에 출연한 유재석과 변우석 / 사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니?'에서 활약한 변우석의 모습 / 사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 유재석이 배우 변우석을 사칭하는 정준하를 보며 웃음을 터뜨린다.11일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '쉼표, 클럽' 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석), 그리고 신입 회원 변우석의 모습이 그려진다.공개된 사진 속 변우석은 강변 정준하와 같은 빨간 베레모를 쓴 화가 패션 스타일을 하고 등장해 시선을 강탈한다. 정준하와 겹치는 패션에 회원들은 술렁이고, 정준하는 진짜의 등장에 "이거 큰일 났다"라며 당황한다.유재석은 찐변과 강변의 압도적인 투샷에 "우석이 너 이렇게까지 입고 와?"라며 감탄한다. 이어 그는 "이 모자가 귀엽고 깜찍한 거였구나"라며 웃는다. "가짜가 제 행세를 하고 다닌다고 해서 왔다"라고 입을 뗀 변우석은 정준하를 향해 "저를 사칭하고 다니신다고요?"라고 말하며 악수를 청한다. 사칭범 잡으러 온 변우석의 진실의 눈맞춤에 정준하는 시선을 피하며 진땀을 뻘뻘 흘리고, 황급히 해명을 더해 궁금증을 자극한다.변우석은 수려한 얼굴로 할 말은 다 하는 면모를 보여주며 '쉼표, 클럽'에 자연스럽게 녹아든다. 정준하를 당황하게 만드는가 하면, 절친 주우재와의 관계에 대해 "형이 예전에 제 옷을 코디해 주셨다"라고 과거를 밝혀 관심을 집중시킨다.변우석이 출연하는 '놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr