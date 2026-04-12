방송인 이수지가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

'마니또 클럽' 11회에서는 KBO 최초 시민구단 울산 웨일즈를 응원하는 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈, 이수지의 언더커버 작전이 이어진다. / 사진=MBC '마니또 클럽'

방송인 이수지가 눈물을 쏟았다. 앞서 이수지는 자신의 유튜브 채널에 유치원 교사 이민지라는 설정으로 페이크 다큐멘터리를 게재해 유치원 교사의 고됨에 대한 공감과 학부모들의 도 넘은 요구에 대한 비판을 받았다.오는 12일 저녁 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 11회에서는 KBO 최초 시민구단 울산 웨일즈를 응원하는 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈의 언더커버 작전이 이어진다. 지난주 마니또 선배인 이수지, 윤남노 셰프가 깜짝 합류를 알렸다.차태현, 박보영, 강훈 그리고 이수지는 메이킹 영상을 촬영하는 '웨일즈TV' 팀으로 위장해 울산 웨일즈 선수들에게 접근한다. '시크릿 마니또' 이벤트를 하루 앞두고 단체 사진 촬영부터 인터뷰까지 본격적인 잠입 취재 작전에 돌입할 예정이다.범고래 탈을 쓴 채 마스코트로 변신한 박보영을 비롯해 웨일즈TV 팀은 더욱 대담해진 접근으로 쫄깃한 긴장감을 더한다. 특히 정체를 들키지 않을 것이라 자신했던 강훈에게 일촉즉발 위기 상황이 발생하며 긴장감을 고조시킨다. "강훈 닮았다"라는 한 선수의 말에 현장이 발칵 뒤집힌 것. 역대급 위기 속에서 강훈이 어떻게 상황을 모면할 수 있을지 관심이 집중된다."차태현이 첫사랑"이라고 밝혀왔던 이수지와 차태현의 재회 역시 또 다른 관전 포인트다. 특히 이수지는 울산 웨일즈 응원 작전에 과몰입한 나머지 촬영 내내 끊임없이 눈물을 쏟으며 모두를 당황케 했다는 전언. 여기에 범고래 자아를 발동시킨 박보영과 가짜 PD 역할에 몰입한 차태현의 허당미까지, 웨일즈TV 팀의 '우당탕탕' 언더커버 작전이 성공적으로 마무리될 수 있을지 본 방송을 향한 궁금증을 더한다.MBC '마니또 클럽' 11회는 오는 12일 저녁 6시 5분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr