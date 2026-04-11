코미디언 김지민과 김준호가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

채널S ‘니돈내산 독박투어4’에서 ‘독박즈’가 ‘여행 친구’ 강재준과 함께 운명을 건 ‘아내 문자 게임’에 나선다. / 사진 제공=채널S, SK브로드밴드

지난해 7월 개그우먼 김지민과 결혼한 김준호가 권태기 걱정을 한다.11일 밤 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 45회에서는 강원도 춘천으로 ‘국내 여행’을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 ‘여행 친구’ 강재준까지 합세해 ‘아내 문자 게임’을 하다가 ‘갑분’ 자기 반성 타임을 갖는 ‘대환장 모먼트’가 펼쳐진다.이날 ‘독박즈’는 춘천 닭갈비를 섭렵한 뒤, ‘아내 문자 게임’으로 식사비를 내기로 한다. 각자 아내에게 “여보 앞으로 내가 뭘 고쳤으면 좋겠어?”라고 동시에 질문을 보낸 뒤, 자신이 적어낸 답이 맞는 경우 독박에서 제외되는 방식이다. 곰곰이 생각에 잠긴 ‘독박즈’는 저마다 잘못된 점을 적으면서 반성을 하고, 이중 ‘새신랑’ 김준호는 “아마 ‘컴퓨터 게임 좀 줄이면 좋겠어’라고 말할 것 같다”고 밝혀 공감을 산다. 강재준도 “오늘까지만 먹고 내일부터 살 빼겠다는 말을 자주 해서 (아내가) 그 이야기를 할 것 같다”고 이실직고한다.모두가 답을 제출한 뒤, 아내에게 동시에 문자 메시지를 보낸다. 이후 아내들의 답이 속속 도착하는데, 김준호는 “지민이가 쩝쩝 거리는 거랑 발 각질 좀 안 보고 싶다고 하는데?”라며 화들짝 놀란다. 정곡이 찔린 김준호는 다시 김지민에게 “둘 중 한 가지만 말해 달라”고 요청하는데, 김지민은 더욱 충격적인 답변을 내놓아 현장을 뒤집는다.김지민의 답변에 빵 터진 장동민은 “그냥 인간 자체가 싫은 거 아냐?”면서 김준호를 걱정하고, 김준호는 “나 작년에 결혼하지 않았어?”라면서 권태기 걱정을 해 웃음을 더한다. 대환장 케미 속, 김대희의 아내인 ‘지 회장님’에게도 답변이 도착한다. 그런데, 이를 본 김준호와 장동민은 또 다시 박장대소하면서 “너무 공감 간다”, “그 사소한 것도 꼴보기 싫어서…”라며 김대희를 놀려 ‘대환장 파티’를 이룬다.2탄은 11일 밤 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 45회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr