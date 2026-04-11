'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다' 대본리딩 현장 / 사진제공=티빙

티빙 측이 '취사병 전설이 되다' 대본리딩 현장을 공개했다.다음 달 11일 첫 공개를 앞둔 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로, 2026년 '왕과 사는 남자'를 통해 천만 배우로 등극한 박지훈(강성재 역)을 비롯해 윤경호(박재영 역), 한동희(조예린 역), 이홍내(윤동현 역) 등 탄탄한 배우 라인업을 구축했다. 여기에 이상이(황석호 역)가 특별출연으로 합류해 기대를 모은다.대본리딩 현장에는 군복을 입고 참석한 배우들로 진풍경이 펼쳐졌다. 모두가 함께하는 첫 자리이기에 배우들은 기분 좋은 설렘을 안고 반갑게 인사를 나눴다. 이어 대본리딩 당일이 6월 25일이었던 만큼 순국선열과 호국영령을 위한 묵념의 시간도 진행, 경건한 마음가짐까지 더해 본격적인 리딩에 돌입했다.박지훈은 캐릭터가 가진 선하고 단단한 심성과 별안간 눈앞에 보이는 신기한 현상으로 인해 혼돈에 빠지는 면면을 보여주며 캐릭터가 겪게 될 인생 최고의 흥미진진한 도전을 궁금케 했다. 이제 막 전입 온 이등병의 군기 바짝 선 모습으로 전작들의 강렬한 이미지를 잊게 할 박지훈의 색다른 연기 변신을 기대하게 했다.캐릭터의 시그니처인 억양 강한 사투리를 자유자재로 구사하는 윤경호의 활약 역시 눈부셨다. 한동희는 조예린 중위 역을 맡아 차분한 카리스마를 발휘, 상식과 정의로 부조리에 맞서는 강강약약 캐릭터의 멋을 발산하며 국방색 걸크러시의 진수를 예고했다.제작진은 "대본리딩에서 보여준 각 배우들의 연기 열정과 호흡들을 보며 우리 작품이 분명 보시는 분들에게 좋은 에너지를 드릴 수 있을 것이라고 확신했다"라며 "올 상반기 끝내주게 재밌고 유쾌한 밀리터리 드라마의 탄생을 기대해 달라"고 당부했다.'취사병 전설이 되다'는 5월 11일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr