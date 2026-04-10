'놀라운 목요일'이 대세 스타들과 함께 마지막까지 다채로운 즐거움을 선사했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'놀라운 목요일'이 대세 스타들과 함께 마지막까지 다채로운 즐거움을 선사했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'놀라운 목요일'이 대세 스타들과 함께 마지막까지 다채로운 즐거움을 선사했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

tvN 예능 '놀라운 목요일'이 대세 스타들과 함께 마지막까지 다채로운 즐거움을 선사했다. 해당 프로그램은 '놀라운 토요일' 스핀오프로, 지난달 19일 첫 방송 돼 시청자들과 만났다.매주 목요일 밤 시청자들의 텐션을 책임졌던 '놀라운 목요일'이 지난 9일(목) 방송을 끝으로 종영했다. 마지막 회에서도 붐의 능수능란한 진행과 이용진, 정이랑, 서은광, 조재즈의 유쾌한 활약, 게스트들과의 환상적인 케미스트리가 삼박자를 이루며 시청자들에게 웃음 폭탄을 날렸다.이날 알파드라이브원 상원이 멤버 씬롱과 '싱꾸 노래방'에서 블랙핑크의 'Kill This Love'로 열정적인 퍼포먼스를 선보이자 조째즈가 눈시울을 붉혔다. 과거 자신의 가게에서 상원이 아르바이트했다며 남다른 인연을 밝힌 그는 "'저도 사장님처럼 잘 돼서 떳떳하게, 형 앞에 다시 올게요'라고 했는데 꿈만 같다"라며 감격해 훈훈함을 안겼다.연애 프로그램 '환승연애4'의 주역 곽민경과 성백현은 충격적인 퍼포먼스로 모두를 놀라게 했다. 곽민경이 노래하는 성백현 앞에서 한국 무용을 선보이던 중, 의도치 않게 특정 부위를 건드리는 장면이 연출돼 보는 이들을 놀라게 했다. 이에 김지유는 "한국 무용에 이런 게 있냐"라고 말해 폭소케 했다.'빵꾸 노래방'에서는 임상아의 '뮤지컬', 박명수의 '바다의 왕자' 등 추억의 노래가 등장했다. 이 가운데 정가네 김장훈은 소방차의 '어젯밤 이야기'를 보고 환호한 뒤 신나게 '빵꾸'를 채우며 정답이라고 확신했다. 하지만 붐과 제작진이 녹화 영상을 돌려보는 등 치열하게 오답을 확인했고, 결국 김장훈이 '빠티'로 발음한 것이 오답 처리돼 안타까움을 자아냈다. 이후에도 또 실수한 김장훈은 민망한 나머지 전매특허인 '독도킥'을 날려 현장에 웃음꽃을 피웠다.흥미진진한 승부를 펼친 용가네와 정가네는 마지막 코너인 '빵꾸 어택 노래방'에서 승패를 겨뤘다. 서로 엎치락뒤치락하던 중 용가네는 김종서의 '아름다운 구속'으로 6개 '빵꾸'를 맞춰 정가네를 앞질렀고 결국 승리까지 쟁취했다. 팀장 이용진은 VIP 선정 기준으로 재미를 꼽더니 녹화 중단 유발 춤을 춘 팀원 곽민경을 VIP로 결정했다.'놀라운 목요일'은 '놀라운 토요일'의 스핀오프 예능으로, 노래, 게임, 토크, 먹방을 즐길 수 있는 알찬 코너들을 선보이며 매주 즐거움을 선사했다. 특히 가사의 빈칸을 채우는 '빵꾸 노래방'은 명불허전 코너답게 재미와 기대감을 충족시켰고 상대팀에게 언제 지목당할지 몰라 긴장감이 배가된 '빵꾸 어택 노래방' 그리고 발라드, 록, 댄스 등 다양한 장르의 무대와 출연자들의 끼를 확인할 수 있었던 '싱꾸 노래방'도 시청자들을 사로잡았다.붐, 이용진, 정이랑, 서은광, 조째즈는 적재적소에 예능감을 발휘하며 재치 있는 입담으로 '놀라운 목요일'을 이끌었다. 또한 투모로우바이투게더 연준과 태현에 이어 연애 프로그램 '솔로지옥 시즌5' 김민지와 신현우 그리고 김장훈, KCM, 낭만 부부 김해준과 나보람 등이 출연해 남녀노소 불문하고 온 가족이 즐길 수 있는 유쾌한 예능임을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr