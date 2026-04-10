'21세기 대군부인'에서 성희주 역을 맡은 아이유 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인'에서 성희주 역을 맡은 아이유 / 사진제공=MBC

가수 겸 배우 아이유가 1년만에 '21세기 대군부인'으로 안방극장을 찾는다.아이유는 10일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 재벌가 둘째이자 캐슬뷰티 대표 성희주 역을 맡았다. 극 중 성희주는 이안대군(변우석 분)과 깜짝 결혼을 발표하며 신분 상승을 노린다.'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 드라마다.아이유가 연기하는 성희주는 미모와 능력, 재력까지 갖춘 완벽한 재벌이지만 평민이라는 신분적 한계를 지닌 인물이다. 그는 자신에게 없는 단 하나, 신분을 얻기 위해 이안대군과 계약 결혼을 선택하며 극의 중심을 이끈다.아이유는 성희주를 "욕심, 성깔, 귀여움"이라는 세 단어로 설명하며 "처음에는 통제할 수 없는 욕심과 괴팍한 성격이 도드라지지만, 극이 진행될수록 결핍이 채워지며 귀엽고 멋진 모습도 많이 보여진다"고 밝혔다.이어 제작발표회에서는 "희주는 짜증도 화도 욕심도 많지만 귀여움도 있는 캐릭터"라며 "대본을 읽으면서 캐릭터가 매력적으로 느껴졌고 고민할 필요 없이 작품을 선택하게 됐다"고 전했다. 그러면서 "화려한 의상과 장신구 덕분에 인플루언서 같은 느낌도 있다"고 덧붙였다.'21세기 대군부인'은 이날 오후 9시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr