김기표/ 사진 = AOMG 제공

김기표/ 사진 = AOMG 제공

김기표/ 사진 = AOMG 제공

래퍼 김기표(KIMKIPYØ)가 AOMG에서 정식 데뷔한다.김기표는 오는 12일 오후 6시 첫 번째 EP 'CHECK OUT (체크아웃)'을 발매한다.'CHECK OUT'은 김기표가 올해 2월 AOMG에 합류한 후 내놓는 첫 작업물이자 그의 첫 시작을 알리는 데뷔 앨범이다. 김기표는 앞서 티빙 '랩:퍼블릭'에 출연해 뛰어난 랩 실력으로 힙합 팬들에게 눈도장을 찍었다. 최근에는 Mnet '쇼미더머니12'에서 팀 매칭 라운드까지 진출하며 한 단계 성장한 기량을 입증했다.정식 데뷔를 앞둔 김기표는 AOMG 공식 SNS를 통해 다양한 콘텐츠를 공개하며 열기를 끌어올리고 있다. 특히 새로운 프로필 이미지에서는 그린 컬러의 헤어스타일로 파격 변신한 김기표의 강렬한 무드가 팬들의 호기심을 자극했다.또한 숏폼 영상으로 이번 EP 신곡의 음원 일부가 처음 베일을 벗었다. 짧은 분량만으로도 김기표만의 자유로운 에너지가 귓가를 파고드는 중독성을 선사했다. 웰메이드 트랙으로 만날 그의 음악적 방향성에 궁금증이 높아지고 있다.김기표는 매력적인 톤과 탄탄한 딕션을 겸비한 2006년생 신예 래퍼다. AOMG 2.0 리브랜딩 프로젝트 'Make It New (메이크 잇 뉴)'의 뉴페이스이자 기대주로서 본격적인 음악 활동에 나선다.특히 데뷔 전부터 다양한 힙합 서바이벌 프로그램에서 두각을 드러내며 경험을 쌓아왔다. 2024년 랩 배틀 콘텐츠 '랩컵'에서 준우승을 차지했으며, 최근 종영한 '쇼미더머니12'에서는 대범하면서도 위트 넘치는 훅과 안정적인 무대 장악력으로 강한 인상을 남겼다.김기표의 데뷔 EP 'CHECK OUT'은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr