사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 방송 화면 캡처

사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 방송 화면 캡처

사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 방송 화면 캡처

서인영이 이혼 후 활동을 재개한 가운데, 새어머니를 처음으로 공개하며 가족에 대해 애틋함을 고백했다. 앞서 그는 부모님이 초등학교 3학년 때 이혼했고, 이후 아버지가 현재의 새어머니와 재혼했다는 가정사를 밝혔다.9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영을 30년간 키운 새엄마 최초 공개 (+호랑이 친아빠)'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 서인영은 직접 운전하며 "아빠가 보고 싶다고 해서 가평으로 모시러 간다"고 말하며, 친아버지와 새어머니가 사는 부모님 댁을 찾을 예정이라고 전했다.가평으로 이동하던 중 그는 "새엄마라는 표현이 괜히 슬프게 들린다. 나쁜 의미는 아닌데 '계모'라는 단어에서 오는 부정적인 이미지가 있는 것 같다. 그런 인식을 바꾸고 싶다"고 털어놨다. 이어 "나는 잘 자랐고, 새어머니가 정말 큰 노력을 해주셨다"며 고마운 마음을 전했다. 또 "새어머니는 친자식을 낳지 않으셨다. 우리를 혹시라도 차별할까 봐 그런 선택을 하신 것 같다"며 "나이가 들고 나니 그게 얼마나 큰 희생이었는지 알겠다. 예전에는 당연하게 여겼던 제 모습이 너무 철없었다"고 덧붙였다.이후 가평 자택에 도착한 서인영은 부모님과 반갑게 인사를 나눴고, 집 내부를 소개하는 시간을 가졌다. 이어 토종닭으로 차린 식사 자리가 마련됐고, 화기애애한 분위기 속에서 대화가 이어졌다. 제작진이 "서인영이 어머니께 고맙다고 이야기하더라"고 전하자, 어머니는 재혼 전을 떠올리며 "같이 살기 전 얼굴만 봤는데 너무 예쁘더라"고 말했다.이어 "두 아이가 손을 꼭 잡고 다가왔는데 손이 너무 따뜻해서 같이 살자고 했다"며 "일주일 정도 지나자 '엄마'라고 부르더라"고 회상했다. 또한 "무섭다고 해서 넷이 함께 자기도 했고, 음식도 잘 못 했는데 맛있다고 잘 먹어줬다"고 덧붙였다. 서인영의 부친은 모자이크 처리된 상태로 방송에 등장했으며, 새어머니는 얼굴을 공개했다. 이를 본 시청자들은 "서인영을 위해 새어머니가 얼굴까지 공개하신 것 같다"며 감동했다는 반응을 보였다.교회 장로로 알려진 서인영의 아버지는 딸의 데뷔 초를 떠올리며 "당시에는 무엇이 소중한지 판단하기 어려운 상황에 놓였을 수도 있다"고 말했다. 이어 "한쪽 문이 닫히면 다른 문이 열리는 것이 하나님의 뜻"이라며, 힘든 시기가 오히려 딸에게 자신을 돌아보는 계기가 됐을 것이라고 전했다. 특히 그는 평소 딸에게 "어디를 가든 겸손해야 한다"는 내용을 자주 전해왔다고 밝혔다.마지막으로 새어머니는 "우리 인영이는 거짓말 탐지기를 해도 거짓말을 하지 않을 정도로 정직한 아이다"라며 딸의 성품을 강조했다. 이어 "부족하지만, 가식 없이 있는 그대로의 모습으로 변해가는 과정을 따뜻하게 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr