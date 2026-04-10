17기 순자에게 호감을 표현한 20기 영식 / 사진='나솔사계' 캡처

17기 순자에게 호감을 표현한 20기 영식 / 사진='나솔사계' 캡처

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 20기 영식이 17기 순자에게 호감을 표현했다.지난 9일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로남녀 10인이 두 번째 데이트 선택으로 희비가 갈리는 현장이 펼쳐졌다.솔로민박에서의 2일 차 아침, 17기 순자는 27기 영철과 나란히 붙어 설거지했다. 이를 본 20기 영식은 두 사람 주위를 배회하며 안절부절못했다. 17기 순자는 설거지를 마친 뒤 밖으로 향했다. 이후 마침 지나가던 18기 영호로부터 "할머니 옷 같은 것 좀 입지 말라"는 잔소리를 들었다. 이를 본 20기 영식은 "형들이랑 최대한 멀리 떨어지자, 우리 산책하러 가자"라며 17기 순자를 데리고 갔다.20기 영식은 "이따 옷 갈아입을 거냐?"고 물었고 17기 순자는 "오빠들이 여성스러운 옷 좀 입으라고 해서"라며 우물쭈물했다. 그러자 20기 영식은 "오빠들이랑 데이트할 거 아니지 않냐"라며 은근히 질투했다. 뒤이어 그는 제작진과의 인터뷰에서 "18기 영호 님이 아까 17기 순자 님에게 '할머니 옷 입었다'고 얘기하셨는데 제 눈에 안경이라고 '내 눈에만 예쁘면 됐지' 하는 생각을 했다. 17기 순자 님에 대한 마음이 70%에서 좀 더 커지는 것 같다"고 털어놨다.27기 영철 역시 17기 순자에게 대화를 신청했다. 그는 "얘기할수록 매력이 느껴졌다"라며 "지금 추려서 두 분 정도 (마음에) 있으신 거냐? 혹시 제가 제쳐질 쪽이냐?"라고 물었다. 17기 순자는 "비밀이지만 아니다"라고 애매하게 답했고, 27기 영철은 "계속 어장 하시려고?"라며 압박했다. 17기 순자는 "어장은 말도 안 된다. 시간이 좀 더 필요하다"고 답했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr