그룹 코르티스(CORTIS)의 새 앨범 선주문량이 196만 장을 돌파했다. 그룹 코르티스/사진제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)의 새 앨범 선주문량이 196만 장을 돌파했다.10일 음반 유통사 YG플러스와 유니버설 레코드에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 'GREENGREEN' 선주문량은 지난 9일 기준 총 196만 9384장으로 집계됐다.지난달 27일 예약 판매를 시작한 이후 2주 만에 달성한 기록이다. 해당 앨범은 발매 일주일 만에 선주문 122만 장을 넘어섰다. 이어 한 주 만에 약 74만 장이 추가로 늘어났다. 이는 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'의 첫 주 판매량인 43만 6367장보다 4배 이상 높은 수치다.현재의 추세를 고려할 때 2연속 '더블 밀리언셀러' 달성이 가능할 것이라는 분석이 나온다. 작년 8월 별도의 오디션 프로그램 출연 없이 데뷔한 코르티스는 활동 시작 이후 글로벌 시장에서 영향력을 빠르게 키워왔다.미니 1집의 누적 판매량은 써클차트 기준으로 출시 3개월 만에 100만 장을 기록했다. 이어 6개월 시점에는 200만 장을 넘어섰다. 데뷔 앨범을 더블 밀리언셀러 반열에 올린 K-팝 그룹은 코르티스가 역대 두 번째다.음원과 SNS상의 수치도 강세다. 스포티파이 내 전체 발표 곡의 누적 스트리밍 횟수는 4억 7000만 회를 상회한다. 수록곡 'GO!'와 'FaSHioN'은 각각 1억 회 이상 재생됐다. 공식 인스타그램과 틱톡 팔로워 수 역시 각각 1000만 명을 돌파한 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr