배우 하재숙이 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=하재숙 SNS

강원도 고성에 거주하고 있는 배우 하재숙이 남편의 소식을 전했다.하재숙은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "며칠 전 사고로 실종되셨던 선장님은 어제 이스방이 발견해서 잘 모시고 나왔대요"라며 남편이 실종자를 뭍으로 데려왔음을 알렸다.앞서 지난 8일 속초해양경찰서에 따르면 이날 오후 2시 14분경 속초시 대포항 동쪽 1㎞ 해상 수심 약 20ｍ 지점에서 민간 잠수사가 심정지 상태의 70대 A씨를 발견했다.A씨는 다른 어선과의 충돌로 인해 전복, 사고로 실종된 것으로 알려졌다.하재숙은 "부디 이런 사고가 더는 없었으면 합니다"라며 "따뜻한 곳에서 편히 쉬세요. 선장님"이라고 적어 먹먹함을 더했다.한편 1979년생으로 올해 47세인 하재숙은 2016년 동갑내기 비연예인과 결혼해 현재 강원도 고성에서 생활 중이다. 스케줄이 생길 때만 서울에서 생활한다고 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr