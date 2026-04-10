배우 고현정이 인터뷰를 진행하면서 환한 미소를 보이고 있다. / 사진=고현정 SNS

배우 고현정이 화사한 진행자로 변신했다.고현정은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 배우 고현정이 영화 '악마는 프라다를 입는다' 시즌2의 배우 메릴스트립과 앤헤서웨이를 만나 인터뷰를 진행하고 있는 모습.게시물에는 "퍼스널 컬러는.... 봄"이라는 문구가 적혀 있었고, 핑크빛 재킷에 화사한 메이크업을 보인 고현정은 사랑스러운 진행자 콘셉트를 찰떡같이 소화해 눈길을 끌었다.고현정은 오랜 시간 동안 '악마는 프라다를 입는다'의 열혈 팬으로 알려졌다. 이에 그는 메릴 스트립 및 앤 해서웨이와의 만남을 크게 반가워하며 러브콜에 흔쾌히 응했다는 후문이다.'악마는 프라다를 입는다 2'는 오는 29일 개봉한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr