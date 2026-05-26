신봉선 / 사진=텐아시아 DB

'탐정들의 영업비밀'이 아내를 '대리모'로 이용하려 한 남편과 동성 애인의 소름 돋는 계획을 담은 실화를 공개했다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

개그우먼 신봉선(45)이 유민상(46)과의 열애설에 선을 그었다.25일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 방송인 신봉선이 게스트로 출연했다.이날 신봉선은 동안 피부 비결에 대해 "타고난 것도 있다. 부모님이 피부가 좋으시다"라고 솔직하게 털어놨다. 이어 "피부과는 1년에 두 번 정도 가고, 운동을 많이 한다"며 관리 루틴을 공개했다.최근 불거진 유민상과의 열애설에 대해 데프콘이 "'나는 솔로'로 따지면 현숙과 영호"라고 말했고 이에 신봉선은 "유민상 씨와 저를 공식 커플로 오해하시는 분들이 있는데, 저희는 정말 좋은 인간 사이일 뿐"이라며 단호하게 선을 그었다.생활밀착형 탐정 실화극 채널A '탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr