넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈 / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 정지훈이 데뷔 첫 악역을 맡은 소감을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2'에 출연한 가수 겸 배우 정지훈과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 '건우'(우도환 분)와 '우진'(이상이 분)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.정지훈은 극 중 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)에 대적하는 빌런 '백정' 역으로 분했다. 데뷔 첫 악역을 맡은 만큼 여운이 길었다는 정지훈은 "7개월 정도 지난 것 같은데 정이 많이 들었던 캐릭터라 열심히 준비한 만큼 털어내는 데에도 꽤 오랜 시간이 걸린 것 같다"고 밝혔다. 이어 "성격이 가끔씩 욱하고 올라오는 순간이 있다"며 캐릭터의 잔상이 여전히 남아 있음을 인정했다.특히 악역에 몰입한 만큼 가장 가까운 가족인 아내 김태희도 변화를 느꼈다고. 정지훈은 "말투 때문이 아니라 눈빛을 보고 아내가 왜 그렇게 보냐고 하더라"며 "꽤 시간이 지났는데도 영향이 남아 있는 것 같다"고 말했다. 이번 작품 속 캐릭터에 대해선 유독 깊은 고민이 있었다는 정지훈은 "(백정이) 사이코패스나 소시오패스가 아니라 분노조절장애를 가진 인물이라 더 어려웠다. 폭주기관차처럼 본능적으로 행동하는 캐릭터라 접근이 쉽지 않았다"고 설명했다.이어 정지훈은 "(백정이) 서사가 거의 없는 인물이어서 캐스팅 이후 감독과의 미팅을 통해 출신, 가족 등 배경을 직접 설정하며 캐릭터를 구축했다"며 "그 과정이 길었던 만큼 지금까지도 여운이 남아 있는 것 같다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr