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선우용여 / 사진 = 선우용여 유튜브 채널

배우 선우용여가 뇌경색으로 인한 낙상 사고 이후 후유증이 생겼다고 고백했다.8일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '50년 만에 가격 1000배 뛴 선우용여 청담 빌딩 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 선우용여는 병원을 찾아 과거 뇌경색 이후 낙상 사고로 왼쪽 다리에 골절을 입은 경험을 회상했다.그는 "뇌경색이 왔을 때 높은 신발을 신지 말았어야 했는데 신고 남대문에 갔다가 넘어졌다"며 "나 혼자 못 일어나서 남자 셋이 나를 일으켰다"고 당시 상황을 전했다. 이어 "다리에 금이 갔는데 깁스를 해주고는 며칠 있다가 빼버렸다. 그게 원인이 됐다"며 "밤낮을 아파서 절뚝거렸다"고 털어놨다.선우용녀는 이후 또 한 번의 낙상 사고가 있었다고 덧붙였다. 그는 "3개월 있다가 또 넘어졌다. 횡단보도에서 '빨리 달려야지' 하고 뛰다가 넘어졌다"며 "또 남자 둘이 부축해줬다. 병원에 가니 금이 갔다고 하더라. 왼쪽으로만 세 번 넘어졌다"고 털어놨다.한편 선우용녀는 2016년 방송 촬영 도중 이상 증세를 보여 찾은 병원에서 뇌경색을 진단 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr