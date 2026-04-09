'마약왕' 박왕열, 숨겨진 과거 파묘됐다…사업가로 TV 출연→쇼핑몰 진행 '충격' ('실화탐사대')

사진제공=MBC

9일 오후 9시 방송되는 MBC '실화탐사대'에서는 '왕을 꿈꿨던 남자, 박왕열' 편이 공개된다.지난 3월 필리핀 교도소에 수감 중이던 박왕열이 국내로 송환됐다. 박왕열은 2016년 필리핀의 한 사탕수수밭에서 한국인 세 명을 잔혹하게 살해한 인물이다. 필리핀 재판부는 그에게 징역 60년 형을 선고했다. 이후 필리핀 교도소에 갇힌 지 10년, 그는 우리의 관심 속에서 점차 멀어지는 듯했다. 그러나 그사이 박왕열은 ‘마약왕’이라는 또 다른 이름을 달고 우리 앞에 등장했다.박왕열의 범행이 우리에게 더 큰 충격으로 다가온 건 그가 한국에서 수산물 유통 업체를 운영하는 사업가였다는 과거가 알려지면서였다. 실제로 그는 당시 지역의 한 쇼핑몰에서 생참치 해체 쇼를 진행하고, TV프로그램에 출연하기도 했다. 그렇다면 그는 대체 왜 필리핀으로 건너가 세 사람을 살해하게 된 걸까. '실화탐사대'는 박왕열이 필리핀으로 출국하기 직전까지 그를 ‘삼촌’이라 부르며 가깝게 지냈던 제보자 김재성(가명) 씨를 만났다. 재성(가명) 씨는 박왕열이 ‘건실한 사업가’였다는 건 사실과 다르다며 지금껏 알려지지 않았던 그의 과거를 털어놓기 시작했다.필리핀에서 살인범으로 10년 간의 수감생활을 이어온 박왕열. 그는 그사이 두 차례 탈옥에 성공하기도 했다. 그가 ‘마약왕’이라 불리기 시작한 시점은 두 번째 탈옥을 했던 시기와 맞물려있다. 2019년경 텔레그램을 통해 다량의 마약을 한국에 유통하기 시작한 것으로 추정되기 때문이다. 심지어 다시 체포된 이후에도 박왕열의 마약 유통은 계속됐다. 그는 어떻게 필리핀 교도소에서 바다 건너 한국으로 마약을 유통하는 방법을 알게 된 걸까.그를 오랫동안 추적해 온 사람들은 문제의 시작으로 필리핀 교도소를 지목한다. 그 안에 갇힌 한국인 범죄자들끼리 하나의 사회를 이뤄 범죄 수법과 정보를 공유한다는 것이다. 정부가 송환에 노력을 기울인 지 약 9년 만에 송환된 박왕열. 그런데 그가 다시 필리핀으로 돌아갈 가능성도 있다는데. 박왕열이 한국에서 온전한 법의 심판을 받게 할 방법은 없는 걸까. '실화탐사대'에서 새롭게 드러난 박왕열의 과거와 수감생활, 향후 필리핀으로 돌아갈 가능성 등에 대해 집중 취재했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr