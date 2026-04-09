더보이즈 영훈이 공식석상에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'꼬꼬무'에서 대한민국 최악의 산불 '경북 산불'에 맞서 목숨을 건 사투를 벌인 이들의 이야기를 조명한다./사진제공=SBS

SBS '꼬꼬무'에서 대한민국 최악의 산불 '경북 산불'에 맞서 목숨을 건 사투를 벌인 이들의 이야기를 조명한다.오늘(9일) 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기' ('이하 '꼬꼬무')는 <2025 붉은 괴물>편으로, 산불 속 살아남은 생존자들이 직접 밝히는 참혹했던 재난 상황과 시시각각 목숨을 위협하는 불길 속에서 화마와 싸우며 사람들을 구한 이들의 이야기가 담긴다. 스켈레톤 전 국가대표 윤성빈, 배우 김유미, 더보이즈 영훈이 리스너로 출격한다.지난 2025년 3월 대한민국 사상 최악의 대형 산불이 발생했다. 경북 의성, 안동, 청송, 영양, 영덕 등 경북 지역에 확산한 초대형 산불인 '경북 산불'은 서울 면적의 1.6배에 달하는 산림과 마을을 집어삼켰고, 이에 따라 수많은 사람이 삶의 터전과 가족을 잃는 비극을 겪었다.'꼬꼬무'에 산불 현장에서 목숨을 건 사투를 펼친 이들이 등장해 마치 지옥 한 가운데에 있는 것 같던 당시 산불 상황을 증언한다. 삽시간에 불바다가 된 마을, 불기둥이 솟구치고 불덩이가 날아들며, 매캐한 연기까지 자욱해 한 치 앞도 보기 힘든 아수라장 같은 현장을 직접 목격한 낚시꾼은 "지옥이라 표현하는 게 맞을 것 같다"라고 생생하게 당시 상황을 증언한다. 당시 상황이 담긴 영상을 본 장성규는 "이런 모습을 지옥 불이라 하는구나"라며 모든 것을 집어삼키는 거대한 화마에 공포감을 드러낸다고.목숨 걸고 화재를 진압하기 위해 목숨을 건 산불감시원과 소방대원들의 증언은 눈물을 왈칵 쏟게 한다. 경북 119 특수대응단 팀장의 "마음 단단히 먹고, 가족들에게 전화 한 통 씩 해"라는 무전은 죽음까지 각오했던 비장하고 긴박한 상황을 고스란히 전한다. 또한 산불감시원의 이야기는 먹먹함을 자아낸다. 영덕에서 의성으로 화재를 진압하기 위해 왔던 산불감시원이 밥도 먹지 못하고 종일 의성에서 불길을 잡는 사이, 가족이 있는 영덕까지 불이 번진 것. 가족을 구하기 위해 부랴부랴 영덕으로 돌아가던 산불감시원이 연락 두절됐다는 사연이 전해지자 스튜디오에서는 걱정이 쏟아진다.사연을 들은 김유미는 "나도 가족이 있는 집으로 달려갔을 것 같다"며 결국 눈물을 쏟아낸다. 더보이즈 영훈은 "평생 울고 싶은 심정으로 살아갈 것 같다"고 말하며 참담한 심정을 고백한다. 윤성빈은 "감히 상상이 안 된다"라며 유족들의 슬픔에 울컥한다.대한민국 최악의 산불 '경북 산불'의 참혹했던 상황과 당장이라도 모두를 집어삼킬 화마 속에서도 사람들을 지키기 위해 목숨을 걸었던 낚시꾼, 산불감시원, 소방대원, 해양경찰 등 우리네 영웅들의 이야기는 '꼬꼬무' 본 방송에서 만날 수 있다.'꼬꼬무'는 세 명의 이야기꾼이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램으로, 매주 목요일 밤 10시 20분 SBS에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr