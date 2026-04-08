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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '핑계고' / 아이유 SNS

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가수 아이유가 남동생 외모를 언급해 화제를 모으고 있다.최근 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 공개된 ‘운명은 핑계고’ 영상에는 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’에 출연하는 아이유와 변우석이 게스트로 등장했다.영상에서 유재석은 변우석에게 “막내미가 있다. 우재도 귀여워하더라”라고 말했다. 변우석은 “전 진중하고 뭐 할 때 다 열심히 한다”면서도 “제가 집에서 막내라 그런 것 같다”며 웃었다.이어 변우석은 “누나와 5살 차이다. 제가 어렸을 때 누나는 사회생활을 해서 옷도 사주고 그랬다. 동생이라기보단 케어해주는 느낌이었다”고 설명했다.이처럼 자연스럽게 가족 이야기가 이어진 가운데, 대화는 아이유의 남동생으로도 옮겨갔다.아이유는 동생의 근황에 대해 “(동생이) 최근에 너무 바쁘게 지내고 있다. 이제 사회에서 막 자리를 잡아가는 단계”라며 “얼굴 볼 시간도 없다. 이제 좀 돈도 모은다고 뻐긴다”고 전했다.이에 유재석이 안부를 전해달라고 하자, 아이유는 “너무 영광스럽게 생각할 거다”라고 답하며 훈훈한 분위기를 더했다.이후 동생의 외모 이야기가 나오자, 아이유는 잠시 웃음을 보이며 솔직한 표현을 꺼냈다. “동생은 저랑 진짜 닮았는데 제가 진짜 컨디션 안 좋을 때 얼굴이다. 닮은 걸 부정할 순 없다”고 말해 웃음을 자아냈다.영상을 본 네티즌들은 ‘솔직해서 더 웃기다’, ‘남매 현실 그대로다’ 등의 뜨거운 반응을 보였다.앞서 아이유는 자신의 유튜브 채널에서 남동생 생일 선물을 쇼핑하는 영상을 공개한 바 있다. 아이유는 동생 선물을 사면서 마음에 드냐는 질문했다. 이에 동생은 "돈으로 행복을 살 수 없지만 돈으로 누군가를 행복하게 해 줄 수 있다는 걸 누나한테 배웠다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.아이유 또한 "선물 사줄 때가 훨씬 돈 번 보람을 느낀다"며 남동생에게 명품 'S사' 옷 등 아낌없이 선물을 하며 남매애를 과시했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr