코미디언 이진호가 뇌출혈로 쓰러져 중환자실에서 치료받는 중이라고 전해졌다./사진=텐아시아DB

코미디언 이진호가 뇌출혈로 쓰러져 중환자실에서 치료받는 중이라고 전해졌다./사진=텐아시아DB

코미디언 이진호가 뇌출혈로 쓰러져 중환자실에서 치료받는 중이라고 전해졌다.이진호의 소속사 SM C&C는 9일 "이진호가 뇌출혈로 중환자실에 입원 중이다"라며 "생명에는 지장이 없는 상태"라고 입장을 전했다.이진호는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔해 '웅이 아버지' 캐릭터로 주목받았으며, tvN '코미디 빅리그' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약해왔다.그는 2024년 불법 도박 사실을 스스로 밝히며, 그 과정에서 감당하기 어려운 수준의 빚을 떠안게 됐다고 털어놓은 바 있다. 당시 금전을 빌린 대상에는 여러 연예계 지인들이 포함된 것으로 알려졌다. 이후 책임을 인정하고 모든 방송 활동을 중단했다.이진호는 인터넷 불법 도박 사이트를 이용해 여러 차례 도박에 가담한 혐의로 지난해 9월 검찰에 불구속 송치됐으며, 같은 달 인천에서 경기 양평군 자택까지 약 100km 구간을 음주운전한 혐의(도로교통법 위반)로도 검찰에 넘겨졌다. 또한 지난해 12월에는 2023년 4월부터 국민건강보험료 약 2884만 원을 체납한 사실이 알려지며 비판받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr