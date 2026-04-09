"동서와 내연관계, 혼외자 출산"…결국 친자 검사했다, 서장훈도 '질끈' ('이숙캠')

사진제공=JTBC

‘친자확인 부부’의 남은 사연이 공개된다.9일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 동서와의 외도를 의심했던 아내가 남편의 또 다른 여자 문제를 폭로하며 가사 조사실을 얼어붙게 만든다.아내는 남편이 목사임에도 생각과 행동이 문란하다고 주장하며, 이별 기간 중 한두 달 만에 다른 여자와 동거한 사실은 물론, 지인들의 동영상을 수집하고 있다고 말해 모두를 경악하게 만든다. 아내는 남편의 잦은 여자 문제로 한계에 다다랐다고 고백하고, 이에 MC 서장훈은 남편에게 “본질을 보라”며 조언했으나, 여전히 변명만 늘어놓는 태도를 보여 답답함을 자아낸다.남편 측 영상도 공개된다. 여전히 동서와 본인(남편)이 내연관계라고 확신하는 아내의 도를 넘은 문제점들이 모두를 놀라게 한다. 아내가 급기야 조카를 본인과 동서 사이의 혼외자로 의심하는 건 물론, 고소 준비까지 하고 있다는 말에 모두가 놀라움을 감추지 못한다.심지어 아내는 가사 조사실에 동서와 남편의 내연관계를 확신하는 증거품들을 가져오는가 하면, 남편은 조카와의 친자확인 검사 결과를 가져와 공개하며 팽팽한 긴장감 속에 진실 공방을 펼친다. 서장훈도 눈을 질끈 감은 채 피로를 호소한다.아내는 결국 가사 조사 후 캠프 수칙을 뒤로한 채 각방을 요구하고, 캠프에서도 바뀌지 않는 남편의 모습에 결국 퇴소를 마음먹었다고 전해 궁금증을 자아낸다. 이에 이혼숙려캠프 최초 중도 퇴소자가 나올지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr