배우 한지민이 분식집에서 폭풍 먹방을 선보이고 있다. / 사진=한지민 SNS

사진=한지민 SNS

배우 한지민이 음식 앞 식욕 폭발 면모를 보였다.한지민은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 두 개의 영상과 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 한지민이 분식집을 찾은 모습. 떡볶이와 순대, 튀김 그리고 김말이까지 주문한 그는 한 손에는 이미 떡꼬치를 들고 있는 상태라 눈길을 끌었다.한편 한지민은 최근 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연했다. 한지민은 극 중 일에서는 탄탄대로를 달리지만 연애에서는 정체 구간을 좀처럼 벗어나지 못하는 이의영 역을 맡았다. 한지민은 2027년 디즈니+ '코리언즈' 공개를 앞두고 있다.한지민은 밴드 잔나비 멤버 최정훈과 2024년부터 공개 열애 중이다. 두 사람은 KBS2 '더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원'에서 만나 연인으로 발전했다. 한지민은 1982년생, 최정훈은 1992년생으로 10살 연상연하 커플이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr