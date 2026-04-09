앳하트__Butterfly Doors_ 콘셉트 포토 [사진제공=타이탄콘텐츠]

그룹 앳하트(AtHeart)가 첫 번째 컴백 활동을 마무리한 가운데, 유튜브 뮤직비디오 조회수로 커리어 하이를 기록했다.앳하트는 지난 2월 'Shut Up'을 발표한 데 이어 3월에는 디지털 싱글 'Butterfly Doors'를 내놓으며 활동을 이어왔다. 약 3주 동안 진행된 음악방송 무대를 통해 팀의 호흡과 실력을 나타냈다.무대에서 앳하트는 바닥을 활용한 안무와 페어 안무 등 난도 높은 퍼포먼스를 선보였다. 정교한 군무와 유연한 대형 이동을 바탕으로 국내외 음악 팬들에게 존재감을 알렸다.성적 면에서도 유의미한 수치를 기록했다. 'Butterfly Doors'는 유튜브 한국 일간 인기 뮤직비디오 차트에 12일 연속 이름을 올리고 있다. 특히 지난 6일 기준 해당 차트 10위에 오르며 자체 최고 기록을 세웠다. 지난달 26일 16위로 처음 진입한 이후 꾸준히 순위를 높여왔다.뮤직비디오에 대한 관심도 지속되고 있다. 미국 로스앤젤레스에서 촬영한 'Shut Up'과 'Butterfly Doors'의 합산 조회수는 3000만 회를 넘어섰다. 이국적인 배경 속에 앳하트의 개성과 퍼포먼스를 담아냈으며, 유나이티드 시어터 등 현지 랜드마크를 활용한 영상이 글로벌 팬들의 호응을 얻었다는 평가다.이들은 음악방송 외에도 예능, 라디오, 웹 콘텐츠 등 여러 플랫폼을 통해 대중과 만났다. '리무진서비스', '코없코', 'ONE TAKE' 등의 콘텐츠에서 가창력과 퍼포먼스를 보여주며 활동 범위를 넓혔다.앳하트는 향후 일정을 통해 활동 기세를 이어갈 방침이다. 오는 10일과 17일 방송되는 'SIMPLY K-POP Gateway To Korea'에 출연해 무대를 선보인다. 이어 11일에는 석촌호수 벚꽃축제 폐막식 무대에 오르며, 5월부터는 여러 대학 축제 현장을 찾아 공연을 펼칠 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr