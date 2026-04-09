'기쁜 우리 좋은 날' 8회에서 조은애(엄현경 분)는 빼앗긴 회사 ‘럭키조이테크’를 돌려받기는커녕 강수토건의 법적 대응에 부딪혔다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’ 방송 캡처

'기쁜 우리 좋은 날' 8회에서 조은애(엄현경 분)는 빼앗긴 회사 ‘럭키조이테크’를 돌려받기는커녕 강수토건의 법적 대응에 부딪혔다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’ 방송 캡처

엄현경이 쓰러진 정영숙을 구했다.8일 방송된 KBS 1TV 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'(연출 이재상 / 극본 남선혜 / 제작 몬스터유니온, 세이온미디어, 콘텐츠지) 8회에서 조은애(엄현경 분)는 고결(윤종훈 분)의 도움으로 그토록 찾던 본부장 고민호(정윤 분)를 만났으나 빼앗긴 회사 ‘럭키조이테크’를 돌려받기는커녕 강수토건의 법적 대응에 부딪혔다.어제 방송에서 고결은 자신을 강수토건 전략기획본부 본부장으로 오해하고 끈질기게 쫓아오는 조은애에게 본인이 전략기획본부 팀장이라는 사실을 밝혔다. 이어 고결은 “억울하면 제대로 준비해서 법적 대응을 하라”며 일침을 놨고 진짜 본부장 고민호(정윤 분)와의 자리를 마련해줬다.조은애는 드디어 마주한 고민호 앞에서 계약 무효를 주장했으나 이내 궁지에 몰리고 말았다. 고민호는 AI 친구 ‘조이’가 정상적인 절차를 거쳐 강수토건 소유가 되었다며 선을 그었고 오히려 조은애가 자신의 사무실을 난장판으로 만들었다는 것을 꼬투리 잡았다. 조은애는 졸지에 업무 방해, 무단 침입, 기물 파손 등으로 내용 증명을 받고 말았다. 사면초가에 빠진 조은애가 이 난관을 어떻게 돌파할지 시청자들의 호기심을 자극했다.한편 조은애의 아빠 조성준(선우재덕 분)은 앞서 껄끄럽게 재회했던 자신의 고교 동창 고대치(윤다훈 분)를 다시 만났다. 조성준은 자신의 편의를 봐주려는 고대치의 과도한 호의를 부담스러워했으나 대치는 아랑곳하지 않고 또 다른 고등학교 친구 서권식(정호빈 분)까지 불러냈다. 기어코 마주한 세 사람 사이에 도는 차가운 기류는 이들의 과거 서사에 대한 궁금을 증폭시켰다.그런가 하면 강연자(김혜옥 분)는 아들 조은형(최성원 분)의 집에서 청소를 해주다가 방문을 자제해 달라는 며느리 천지선(김수아 분)의 부탁에 상처를 받았다. 같은 시각, 조은형은 철학과 폐지 여파로 정교수 임용에서 탈락하는 고배를 마셨다. 가족들 사이의 균열과 조은형에게 닥친 시련이 조은애 일가에 어떤 부메랑이 되어 돌아올지 향후 전개에 이목이 쏠렸다.방송 말미, 그네에 앉아 있던 조은애가 갑작스레 쓰러진 고결의 할머니 이영화(정영숙 분)를 목격하고 소리치는 모습이 극의 엔딩을 장식했다.한편, KBS 1TV ‘기쁜 우리 좋은 날’ 9회는 9일 저녁 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr