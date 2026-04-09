이승철이 오는 5월 첫 방송되는 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘더 스카웃’의 마스터로 전격 합류한다. / 사진=LSC

이승철이 오는 5월 첫 방송되는 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘더 스카웃’의 마스터로 전격 합류한다. / 사진=LSC

가수 이승철이 ‘더 스카웃’의 마스터로 합류한다.이승철은 오는 5월 첫 방송되는 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘더 스카웃’의 마스터로 전격 합류한다. 그간 수많은 오디션 프로그램에서 날카로운 통찰력과 현실적인 조언으로 참가자들의 가능성을 발굴해온 이승철이 이번에는 ‘더 스카웃’의 마스터로 변신해 원석 찾기에 나선다.‘더 스카웃’은 가요계 최고 전문가들이 ‘아직 자신의 재능을 제대로 펼치지 못한 원석’을 직접 발굴하고, 그들에게 새로운 방향성과 가능성을 제시하는 성장형 음악 프로젝트다. 전문적이고 체계적인 멀티 케어 시스템 도입을 통해 참가자들이 글로벌 스타로 완성되어 가는 과정을 밀도 있게 담아낼 예정이다.무엇보다 이승철의 합류는 ‘더 스카웃’의 무게감을 한층 끌어올린다. 그간 수많은 오디션 무대에서 참가자들의 실력과 잠재력을 냉철하게 분석하며 ‘오디션 본좌’라는 수식어를 얻은 그가 마스터로 전격 합류했기 때문이다. 특히 누가 성장 가능성을 지녔는지, 또 어떻게 해야 잠재력을 극대화할 수 있는지 짚어내는데 강점을 가진 만큼, 이번 프로젝트에서도 강력한 시너지를 발휘할 것으로 기대를 모은다.나아가 이승철은 노래 실력뿐 아니라 퍼포먼스, 표현력, 글로벌 경쟁력, 아티스트로서의 확장성까지 입체적인 분석으로 가요계를 이끌 차세대 얼굴을 발굴하는데 핵심적인 역할을 할 전망이다.‘더 스카웃’ 제작진은 “한 시대를 대표하는 보컬리스트이자 수많은 오디션 프로그램에서 활약해온 이승철의 합류로 천군만마를 얻은 기분”이라며 “이승철의 손끝에서 발굴될 새로운 원석들이 어떤 성장 서사를 써내려갈지 많은 기대 부탁드린다”고 밝혔다.‘더 스카웃’은 오는 5월 ENA를 통해 첫 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr