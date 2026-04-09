NiziU 일본 두 번째 EP 앨범 단체 콘셉트 포토/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Sony Music Labels Inc.

JYP엔터테인먼트 걸그룹 NiziU(니쥬)가 새 앨범으로 일본 주요 주간 앨범 랭킹 정상을 차지했다.NiziU는 4월 1일 일본 두 번째 EP 앨범 'GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU'(굿 걸 벗 낫 포 유)와 타이틀곡 'Too Bad'(투 배드)를 발매하고 컴백했다. 아홉 멤버의 주체적인 에너지가 돋보이는 신보는 4월 13일 자 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 랭킹(2026.03.30~2026.04.05) 1위를 거머쥐고 그룹의 막강한 인기를 재입증했다.특히 NiziU는 2020년 7월 프리 데뷔 디지털 미니 앨범 'Make you happy'(메이크 유 해피)로 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 첫 정상에 오른 후 신보 'GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU'로 통산 7번째 1위를 달성하며 해당 차트에서 가장 많은 1위작을 보유한 여성 아티스트가 됐다. 주간 앨범 랭킹은 2021년 12월 발매한 첫 번째 정규 앨범 'U'(유)로 해당 차트 첫 정상 등극 후 여섯 개의 음반이 연속으로 최상단에 올랐고, 이는 여성 그룹 기준 역대 두 번째 기록으로 의미를 더했다.신보는 빌보드 재팬의 4월 8일 자 '톱 앨범 세일즈' 차트(26.03.30~26.04.05)에서도 가장 높은 곳에 이름을 올리며 현지 주요 주간 앨범 차트 3관왕에 성공했다. 타이틀곡 'Too Bad'는 미국, 영국, 캐나다, 호주, 터키, 오스트리아, 태국, 페루, 카자흐스탄 총 9개 지역의 아이튠즈 J팝 송 차트 정상을 차지해 NiziU의 2026년 첫 컴백작을 향한 팬들의 뜨거운 관심을 실감케 했다.2024년 7월 첫 EP 'RISE UP'(라이즈 업) 이후 약 1년 9개월 만에 선보인 새 EP 앨범 'GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU'는 원하는 것을 위해서라면 어디든 나아가는 당찬 무드를 담았다. 타이틀곡 'Too Bad'를 필두로 멤버들이 직접 작사에 참여한 팬송 'Light it Up'(라이트 잇 업), 현지 인기 가수 니시노 카나의 히트곡을 커버한 선공개곡 'Dear…'(디어)까지 총 세 트랙이 실렸고, '들을수록 매료된다'는 너른 호평을 얻고 있다.기세를 이어 NiziU는 오는 6월 두 번째 돔 투어 'NiziU Live with U 2026 DOME TOUR'(니쥬 라이브 위드 유 2026 돔 투어)를 진행한다. 최근 성료한 일본 5개 지역 12회 규모의 '전 회차 전석 매진' 단독 아레나 투어 'NiziU Live with U 2026 "NEW EvoNUtion"'("뉴 에보뉴션")의 열기를 확장할 돔 투어는 6월 6일과 7일 교세라 돔 오사카, 13일과 14일 도쿄돔에서 개최된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr