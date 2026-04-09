'신이랑 법률사무소'에서 여장에 나선 배우 유연석 / 사진제공=킹콩by스타쉽

'신이랑 법률사무소'에서 여장에 나선 배우 유연석 / 사진제공=킹콩by스타쉽

'신이랑 법률사무소' 유연석의 단아한 한복 자태가 포착됐다.9일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 신이랑 역으로 분한 유연석의 촬영 현장 스틸을 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 유연석은 한복을 차려입고 꽃무늬 양산을 들며 단아한 매력을 뽐내고 있다. 이어 사진을 찍는 그의 밝은 미소는 현장 속 화기애애한 분위기를 보여준다. 유연석은 거울을 보면서 외모 점검을 하는가 하면, 모니터에 집중하고 있는 모습이다. 이는 극 중 한나현(이솜 분)의 언니로 빙의한 이랑이 나현과 함께 한복을 입고 놀러 간 장면으로, 유연석은 빙의되는 인물의 특징을 자연스럽게 녹여내기 위해 꼼꼼한 모니터링을 이어갔다는 후문이다.유연석은 '신이랑 법률사무소'에서 빙의로 다양한 변신을 거듭하며 활약 중이다. 특히 그는 지난 8회에서 나현의 죽은 언니로 빙의해 불의를 못 참는 강단 있는 태도는 물론, 다정한 말투와 천진난만한 얼굴로 추억이 깃든 인물의 모습을 그대로 표현하며 뭉클한 엔딩을 선사했다. 유연석이 '신이랑 법률사무소'에서 또 어떤 활약을 보여줄지 관심이 쏠린다.'신이랑 법률사무소' 9회는 오는 10일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr