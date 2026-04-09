'은밀한 감사' 신혜선과 공명이 로맨스를 그린다. / 사진제공=tvN

'은밀한 감사' 신혜선과 공명의 모습이 담긴 티저 영상 / 사진제공=tvN

'은밀한 감사' 신혜선, 공명의 로맨스가 시작된다.오는 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 측이 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)의 관계 역전을 그리는 티저 영상을 공개했다.'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착 감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다.이날 공개된 티저 영상은 주인아를 향해 성큼 다가서는 노기준의 직진 모먼트가 담겨 있어 눈길을 끈다. 주인아의 선택으로 문제적 감사 3팀으로 좌천된 노기준. 그로 인해 주인아 타도를 외치던 모습과 달리, 주인아에게 전에 없던 감정을 느끼는 그의 얼굴이 호기심을 자극한다. 왠지 계속 엮이고, 자꾸만 보게 되고, 자신도 모르게 신경 쓰이는 주인아에 노기준의 머릿속은 걷잡을 수 없이 뒤엉킨다.이어 한층 가까워진 두 사람 사이 포착된 아슬아슬한 로맨스 기류가 보는 이들의 설렘 지수를 높인다. "갑자기 그럴 수 있나. 원래 알던 사이에 그렇게 문득 반하는 거 말이야"라는 노기준의 의미심장한 말과 함께, 주인아를 바라보는 그의 짙어진 눈빛이 흥미롭다. 점점 관계의 주도권이 뒤집히며 은밀한 비밀 연애를 시작할 이들의 로맨스가 더욱 궁금해진다.'은밀한 감사'는 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr