남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현과 이찬혁이 자연스러운 일상을 보여주고 있다. / 사진=이수현 SNS

남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현이 새 앨범 발매 소감을 전했다.이수현은 9일 자신의 인스타그램에 "행복을 빌어주신 덕분에 다시 피어나게 되었습니다🌸 땡큐, 정말 땡큐 쏘 머치. 알러뷰"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이수현이 오빠 이찬혁과 함께 뮤직비디오 촬영 등 컴백 준비에 한창인 모습. 특히 해당 게시물을 본 이찬혁은 '확인'이라는 짧은 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.앞서 지난달 30일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고편에는 남매의 이야기가 일부 다뤄졌다. 이수현이 자신의 슬럼프를 회상하는 과정에서 "오빠가 문을 계속 두드리면서 '오늘 유산소 운동 했냐', '러닝머신 뛰었냐', '식단 사진은 왜 안 보내냐'고 끊임없이 이야기한다"며 이찬혁에 많은 도움을 받고 있음을 알린 바 있다.한편 악동뮤지션은 지난 7일 신보 '개화'를 발매했디. 이는 12년간 몸담았던 YG엔터테인먼트를 떠나 자체 소속사 영감의 샘터를 설립한 후 처음 선보이는 앨범이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr