오상진이 김소영 외조에 나선다. / 사진제공=KBS2 '신상출시 편스토랑'

오상진이 김소영 회사 직원들을 위해 음식을 준비했다. / 사진제공=KBS2 '신상출시 편스토랑'

‘신상출시 편스토랑’ 오상진이 아내 김소영을 위해 광기의 외조를 펼친다.오는 10일 밤 9시 40분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘오집사’ 오상진이 성공한 CEO 아내 김소영을 위해 특급 외조에 나선다.김소영은 얼마 전 둘째 아들을 출산했는데, 촬영 당시 임신 중이었던 아내 김소영의 회사 직원들을에게 '잘 부탁드린다'는 의미로 대용량 도시락을 준비한 것. CEO 김소영 역시 직원들을 위해 작년 연말 회식을 최고급 호텔 뷔페에서 해 무려 700만원 플렉스를 한 바 있다.이날 방송에서 오상진은 언제나처럼 새벽부터 주방으로 출근했다. 오상진은 “아내 김소영이 출산을 앞두고 있는 만큼 아내의 직장 동료들에게 드릴 조공 도시락을 만들 것”이라고 했다. 아내 김소영도 인정한 파스타 장인 오상진이 조공 도시락으로 선택한 메뉴는 무려 35인분 고추장투움바파스타와 35인분 소고기 채끝살 스테이크로, 그야말로 어마어마한 양이었다.오상진은 대용량 요리에 각종 필살 비법들을 쏟아냈다. 과연 오상진은 35인분 대용량 파스타와 스테이크를 제 시간에 혼자 완성해 무사히 전달할 수 있었을까.오상진이 대용량 요리를 하며 도파민이 폭발한 듯 쉴 새 없이 웃어 눈길을 끌었다. 광기 어린 오집사의 웃음에 MC 붐은 “대용량 요리로 스트레스를 해소하는 것 아니냐”, "우리 오집사 그 동안 스트레스가 많았나 보다"라며 오집사 몰이에 시동을 걸었다. 이에 오상진이 “나를 불쌍하게 보지 마”라고 발끈해 ‘편스토랑’ 스튜디오가 웃음바다가 됐다.잠시 후 오상진은 직접 만든 35인분의 조공 도시락 배달에 나섰다. 아내 김소영의 사무실을 처음 방문했다는 오상진은 상당히 긴장한 가운데 MZ 직원들에게 잘 보이고자, 횡설수설 무리수 멘트들을 투척해 안타까움과 폭소를 안겼다. 결국 김소영 대표는 부끄러움에 고개를 숙이고 말았다고. 과연 무슨 일이 있었던 것일까.보는 것만으로도 스트레스가 확 풀리는 광기의 대용량 요리, 파스타 장인 오상진이 공개하는 꿀맛 보장 고추장투움바파스타 레시피, 깐깐한 입맛의 CEO 아내 김소영과 직원들의 솔직한 반응은 오는 10일 밤 9시 40분 ‘불꽃야구’ 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV 에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr