'미혼남녀의 효율적 만남'에서 한지민이 소개팅을 나간 모습. / 사진제공=SLL

'미혼남녀의 효율적 만남' 스폐셜 방송이 4월 11일 편성됐다. / 사진제공=SLL

‘미혼남녀의 효율적 만남’이 시청자들에게 애프터 신청을 한다. 삼각 로맨스 구도가 펼쳐졌던 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL)에서 종영 스페셜 방송을 준비했다.오는 11일 밤 10시 50분에 방송될 ‘미혼남녀의 효율적 만남 : 애프터 신청’에서는 이의영(한지민 분), 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)의 다사다난했던 핵심 모멘트들을 중심으로 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 속 소개팅 여정을 되짚는다.방송 당시 시청자들의 공감을 유발했던 이의영의 소개팅 대장정이 다시 한번 흥미롭게 펼쳐진다. 대화 주제 선정부터 소개팅 룩까지 꼼꼼히 준비했던 초심자의 순간은 물론 송태섭과 신지수의 극과 극 첫만남 속 휘몰아치는 이의영의 이야기가 보는 재미를 더한다.송태섭의 흔들림 없는 안정감과 신지수의 자유분방한 매력이 물씬 묻어났던 저마다의 플러팅 기술도 확인할 수 있다. 또한 망설임과 기다림, 직진으로 나뉜 세 사람의 서로 다른 연애 방식까지 함께 조명되며 ‘사랑에 임하는 자세’를 생각해보게 만든다.뿐만 아니라 한지민, 박성훈, 이기택이 직접 종영 소감을 전하고, 촬영 당시 가장 인상 깊었던 순간을 돌아본다. 과연 세 사람은 시청자들에게 어떤 인사를 전했을지, 또 각자가 꼽은 명장면은 무엇일지 궁금증을 자극한다.‘미혼남녀의 효율적 만남’ 스폐셜 방송은 오는 11일 밤 10시 50분 만나볼 수 있다. 원작은 네이버웹툰 ‘미혼남녀의 효율적 만남’(작가 타리)이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr