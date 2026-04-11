김주하가 투자 실패 사연을 고백했다./사진제공=MBN

김주하가 투자 실패 사연을 고백했다./사진제공=MBN

전남편에게 재산 분할로 10억을 줬던 김주하(52)가 투자 실패로 10년째 제자리라고 밝혔다.오는 11일 오후 9시 40분 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 20회에서는 김주하가 직접 화제 인물을 만나 심도 있는 대화를 나누는 ‘스페셜 리스트를 만나다’ 2탄으로 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’ 원작자인 작가 송희구가 출연한다.송희구는 요즘 유행 중인 임장과 관련, “임장이 학원처럼 체계화되다 보니까 별에 별걸 다 봐요”라는 솔직한 의견을 전한다. 이어 “가장 중요한 건 동네 분위기다”, “지하철역 주변부터 목적 아파트 정문까지의 분위기를 많이 본다” 등 특별한 임장 노하우를 전해 이목이 집중된다.김주하는 “10년째 제 자리”라는 말과 함께 ‘공실 상가’ 투자에 실패한 뼈아픈 사연을 고백해 눈길을 끈다. 김주하가 송희구로부터 ‘공실 상가’ 투자의 현실적인 어려움을 듣자 격한 공감을 표한 것. 부동산 현실을 깨달은 김주하가 어떤 각성 반응을 보일지 주목된다.한편, 2004년 사업가와 결혼해 슬하에 두 자녀를 둔 김주하는 2013년 전남편의 외도와 폭행을 이유로 이혼 소송을 제기했다. 친권과 양육권, 위자료 5000만 원을 확보했지만, 재산 분할 과정에서 전남편에게 약 10억 원을 지급하라는 판결을 받았다.김주하는 앞서 방송에서 전남편이 내연녀와 자신이 살고 있는 아파트 바로 앞 동에 집을 얻어 외도한 사실을 털어놨다. 그러면서 “외도를 증거로 제시하면 남편이 할 말이 없을 때 주먹이 나왔다. 제가 지금 고막이 파열서 한쪽 귀가 잘 안 들린다. 두 번 정도 맞았다. 한번은 넘어지면서 외상성 뇌출혈이 왔다. 뉴스 1시간 전에 쓰러져서 병원에 갔더니 의사가 저에게 ‘신고해 드릴까요’ 하더라. 괜찮다라고 했다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr