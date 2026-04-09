선우용여, 왼쪽으로만 3번 넘어져…깁스 빨리 푼 게 문제였나

선우용여가 낙상 사고를 당했던 당시를 떠올렸다.8일 공개된 유튜브 영상에서 선우용여는 과거 살았던 청담동 집터를 방문했다.이날 선우용여는 “뇌경색이 왔었다. 그때 의사 선생님이 높은 신발을 신지 말라고 했다. 그런데 내가 굽이 높은 걸 신고 남대문에 가짜 악세서리를 사러 갔다가 갑자기 넘어졌다. 내가 못 일어났을 정도로 넘어져 남자 셋이 나를 일으켜줬다”고 설명했다.그러면서 "다리에 금이 갔다. 그래서 깁스를 해주는데 깁스해주는 선생님이 심각하게 '아무리 금이 가도 부러진 거보다 위험하니까 절대 빼지 마시라'라고 해야 하지 않냐. 대충대충 해줘서 며칠 있다 깁스를 뺐다. 그게 원인이 됐다. 그러니까 아파서 절뚝거렸다"고 덧붙였다.이어 선우용여는 "3개월 있다가 또 넘어졌다. 횡단보도에서 뛰어가다가 또 넘어졌다. 그래서 남자 둘이서 또 일으켜줬다. 정형외과 갔더니 금이 간 거다. 왼쪽으로만 세 번 넘어지더라"라고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr