'옥탑방의 문제아들'에 출연하는 가수 케이윌 / 사진제공=KBS

'옥탑방의 문제아들'에 출연하는 가수 케이윌과 배우 안재현 / 사진제공=KBS

가수 케이윌이 신동엽의 아내 선혜윤 PD와의 일화를 공개한다.9일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 가수 케이윌과 배우 안재현이 출연한다. 이날 방송에서 케이윌은 품절남 대열에 합류한 김종국의 결혼 소식을 접하고 "기절할 뻔했다"라고 밝혀 이목을 집중시킨다.김준호·김지민의 결혼식에서 김종국을 마주쳤던 케이윌은 "형 결혼 안 하실 거죠? 만약 제가 결혼하게 되면 부케는 형 드릴게요"라며 입방정을 떨었다고 고백해 현장을 폭소케 한다. 이후 김종국의 깜짝 결혼 발표 기사를 보고 충격에 빠졌다는 케이윌의 고백에 김종국은 당시 심경을 밝힌다.이어 케이윌은 자신을 둘러싼 결혼 임박설에 대해서도 솔직하게 털어놓는다. 부모님과 같이 살다 최근 독립한 케이윌은 "3층 주택을 리모델링한다고 주변에 얘기했더니, 다들 종국이 형처럼 장가가는 줄 알더라"라고 밝히며 억울함을 호소한다. 하지만 리모델링을 마친 후, 지인에게 자신의 취향이 가득 담긴 집을 공개하자 신혼집 의혹이 사그라들었다는데. 그 이유는 무엇일지 관심이 쏠린다.한편 케이윌은 자신의 유튜브 콘텐츠 '아는 형수' 중 340만 뷰를 기록하며 조회수 부동의 1위를 지키고 있는 영상의 주인공 '신동엽 아내' 선혜윤 PD와의 인연을 밝힐 예정이다. 케이윌은 과거 '러브 블러썸' 활동 당시 선혜윤 PD가 담당했던 음악 방송에서 발생한 방송사고를 계기로 특별한 인연을 맺게 되었다고 전해 시선을 모은다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr