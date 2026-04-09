개그맨 장동민이 이야기하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

‘니돈내산 독박투어4’ 45회에서는 강원도 춘천으로 ‘국내 여행’을 떠난다 / 사진 제공=채널S, SK브로드밴드

개그맨 장동민이 먹방 중 시술의 고통을 호소한다.11일 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 45회에서는 강원도 춘천으로 '국내 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '여행 친구' 강재준의 오래된 단골 맛집을 찾아 그 시절 감성과 추억에 빠지는 모습이 펼쳐진다.이날 강재준은 "춘천하면 닭갈비!"라며 학창 시절 자주 다녔던 단골집으로 모두를 이끈다. 식당에 도착한 그는 "여기선 무조건 닭갈비와 닭내장을 함께 곁들여 먹어야 한다"며 '먹팁'을 방출한다. 이어 그는 "춘천에서는 우동 사리가 특별해서 더 맛있다", "닭갈비를 고추장에 찍어 먹으면 더 감칠맛이 있다"는 말과 함께 무아지경 먹방을 선보인다. 장동민은 "나도 어릴 적 돈이 없을 때, 저렴한 가격에 푸짐하게 먹을 수 있는 닭갈비를 자주 먹었다"며 그 시절 추억에 젖는다.그런데 볶음밥을 맛보던 장동민은 갑자기 "앗!"이라며 비명을 지르더니 얼굴을 손으로 감싼다. '독박즈'가 "왜 그러냐?"며 걱정하자, 장동민은 "음식이 뜨거워서 그런지 (시술 부위에) 통증이 왔다"고 털어놓는다. 밥 먹다 느껴진 미용 시술의 흔적에 힘들어하는 장동민을 향해 김준호는 "잘생겨지려면 다 참아야 해"라고 위로한다.그러자 강재준은 "동민이 형이랑 자주 보는 사이는 아니지만, 도대체 어디가 잘생겨졌다는 거냐?"고 되물어 모두를 폭소케 한다. 장동민은 고개를 끄덕이면서 "원래 (피부가) 주저앉았었다. 내가 땀이 많은 편이어서 평소 선크림을 안 바르다 보니까 피부가 자글자글해졌다. 그나마 아내가 (미용 시술 하라고) 챙겨줘서 이 정도인 거다"라고 아내에게 감사함을 전한다.이에 홍인규는 "맞다. 아내 말 잘 들어야 한다. 그런 의미에서 '밥값 내기' 독박 게임으로 '아내 문자 게임' 어떠냐?"라고 제안한다. 장동민은 "그러면 아내에게 '내가 고쳤으면 하는 게 뭐가 있어? 하나만 말해줘'라고 보낸 뒤 알아맞힌 사람부터 독박에서 제외하자"고 덧붙인다. 홍인규는 "(아내에게) 잘못한 게 너무 많아서 뭘 적어야 할지 모르겠네"라고 푸념해 '독박즈'를 빵 터지게 만든다.11일 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 45회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr