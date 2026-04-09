800만원이 100억원대까지…선우용여, 청담동 집터 방문해보니

배우 선우용여가 50년 전 800만 원에 매입했던 서울 청담동 집터를 찾았다.8일 공개된 유튜브 영상에서 선우용여는 과거 살았던 청담동 집터를 방문했다.이날 선우용여는 “예전에 반포 아파트를 사놨다고 땅이 있는 곳에서 살고 싶어서 청담동 주택을 샀다”며 “99평 땅에 집은 27평이었다. 나머지는 전부 잔디밭이었다”고 회상했다.미국에 가면서 땅을 다 처분했다던 선우용여는 “미국 갈 때는 안 팔았다. 처음엔 아파트 하나만 팔고 세를 주고 갔다”며 “그런데 남편이 미국에서 돌아와서 다 팔았다. 괜찮다. 저는 부자다. 마음이 부자라 하나도 부러운 게 없다”라고 너스레를 떨었다.1970년대 당시 매입가는 800만 원이었으나, 현재 이 부지의 가치는 약 100억 원에 달하는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr