'멋진 신세계'에서 임지연이 '조선 악녀'의 독기 어린 아우라로 시선을 사로잡는다./사진제공=SBS

'멋진 신세계'에서 임지연이 '조선 악녀'의 독기 어린 아우라로 시선을 사로잡는다./사진제공=SBS

SBS 새 금토 드라마 '멋진 신세계'에서 임지연이 '조선 악녀'의 독기 어린 아우라로 시선을 사로잡는다. 앞서 그는 지난해 12월 종영한 tvN '얄미운 사랑'에서 실제 나이보다 18살 많은 이정재와 로맨스를 그렸지만, 케미와 완성도 면에서 아쉽다는 시청자들의 평가를 받은 바 있다. 이번 새 작품에서는 3살 연하 허남준과 호흡을 맞추며 또 다른 로맨스를 선보일 예정이다.5월 8일 첫 방송 되는 '멋진 신세계는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질재벌 차세계의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 드라마 '스토브리그', '치얼업' 등을 연출한 한태섭 감독과 신예 강현주 작가가 의기투합하고, 믿보배 임지연(강단심/신서리 역)과 허남준(차세계 역)이 악질 시너지를 예고해 기대감을 높이고 있다.'조선악녀' 강단심으로 변신한 임지연의 범접불가 아우라가 포착돼 기대감을 고조시킨다. 극중 임지연이 연기하는 강단심은 조롱하면 침을 뱉고 모함하면 되로 갚아주는 성정의 소유자로, 천출이지만 희빈의 자리까지 오르며 조선을 뒤흔든 희대의 '악녀'.스틸에는 사약을 받은 단심의 모습이 담겨 이목을 집중시킨다. 초연한 표정으로 궁에서 나온 단심은 준비된 사약을 보고 분기탱천한 모습. 바닥에 무릎을 꿇고 앉은 단심은 눈을 치켜떠 살기등등한 눈빛을 보여주더니 한 맺힌 눈물 한 방울을 흘린다.사약이 담긴 그릇을 패대기치며 울분을 토한 단심은 네 명의 궁녀가 달려들어도 쉽게 제압하지 못할 정도. 생의 마지막 순간을 예감한 처절함이 '강단심'이라는 인물에 대한 궁금증을 높이는 한편, 살아남기 위해 독기를 풀충전해야 했던 '조선악녀' 강단심이 2026년 대한민국의 무명배우 신서리의 몸에서 눈을 뜬 이후 어떤 파란을 일으킬지 기대감을 치솟게 한다.'멋진 신세계'는 5월 8일 밤 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr