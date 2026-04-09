'나 혼자 산다'에 출연한 개그우먼 김신영 / 사진제공=MBC

'나 혼자 산다'에 출연한 개그우먼 김신영 / 사진제공=MBC

MBC '나 혼자 산다'에 14년 차 자취 베테랑 개그우먼 김신영이 출격한다.오는 10일 방송되는 '나 혼자 산다'에서는 돌아온 만능 엔터테이너 김신영의 달라진 일상이 공개된다. 지난주 방송 말미 공개된 예고편을 통해 김신영의 '나 혼자 산다' 출연 소식이 전해지자 시청자들의 관심이 쏠린 바 있다.김신영은 꾸준한 다이어트로 무려 44kg을 감량하고, 13년간 유지어터로서 연예계의 다이어트 아이콘으로 자리 잡았다. 그러나 최근에는 13년 전 모습으로 묵직하게(?) 돌아와 또 한 번 화제를 모았다. '나 혼자 산다'에서 김신영은 달라진 일상과 그 계기를 공개한다고 해 이목이 쏠린다.공개된 사진 속에는 자취 14년 차 베테랑의 취향과 손길이 묻어나는 신영 하우스의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 거실을 화려하게 채운 피규어를 시작으로, 미로 같은 옷방과 오직 데님 종류로 가득 찬 데님방, 그리고 박물관을 방불케 하는 '이것 방'까지 완벽하게 정리 정돈된 깔끔한 맥시멀리스트의 면모를 보여준다. 김신영은 "이걸 다 팔면 이 집을 살 수 있어요"라며 이것을 모으게 된 이유를 밝힌다고 해 궁금증을 자아낸다.아침 기상과 함께 김신영은 "입맛이 제일 돌 때가 아침이에요"라며 아침 식사를 준비한다. 밥솥에 밥을 안치고, 냉장고 속에 준비된 식재료와 밑반찬으로 순식간에 식탁을 채우며 제대로 실력을 보여준다. 김신영은 "아침이 행복하려면 저녁이 피곤해야 해요"라며 자취 베테랑의 노하우가 담긴 말로 무지개 회원들의 감탄을 유발한다.김신영은 "사람은 안 변해요"라며 13년간의 유지어터에서 탈출(?)한 계기도 밝힌다. 그는 가장 존경하는 희극인이자 교수님이었던 故 전유성의 한마디 때문이었다고 전하는데, 과연 어떤 이야기를 들려줄지 기대가 모인다.'나 혼자 산다'는 10일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr